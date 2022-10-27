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Uluslararası Uzay İstasyonu uzay çöpüne çarpmamak için yörüngesini yükseltti

Uluslararası Uzay İstasyonu uzay çöpüne çarpmamak için yörüngesini yükseltti

NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) bu hafta eski bir Rus uydusunun enkazına çarpmamak için daha yüksek bir yörüngeye çıktığını duyurdu.

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Uzun yıllardır uzayda yer alan Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS), sürekli olarak uzay çöplerinin çarpma riski altında bulunuyor. Bu nedenle istasyonda şimdiye kadar çok fazla manevra yapıldı ve yörüngesi ufak da olsa değiştirildi. ISS uzay çöpleri nedeniyle 2021 yılında 30’dan fazla yörünge değişikliği yapmak zorunda kaldı.

NASA, geçtiğimiz günlerde tespit edilen parçalardan kaçınmak adına ISS’in Progress 81 adı verilen iticilerini 5 dakika boyunca ateşlemek zorunda kaldı. Bu ateşleme ile yaklaşan parçalar ile ISS arasındaki mesafe açıldı, güvenli bir seviyeye geçildi. İticiler ISS'nin  irtifasını 2/10 oranında artırdı. 

Enkaz, NASA tarafından daha önce de benzer bir soruna yol açan eski Rus uydusu Cosmos 1408 olarak tanımlandı. Rusya, 1982'de fırlatılan 2 bin 200 kg'lık istihbarat uydusunu Kasım 2021'de bir füze teknolojisi testi sırasında imha ederek uzaya onlarca enkaz saçılmasına neden oldu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Rusya'nın testini "insanlı uzay uçuşu faaliyetlerini" tehlikeye attığı için kınamıştı. Cosmos 1408'in imhası sırasında ISS'de yedi astronot bulunuyordu. 

NASA, manevranın istasyon operasyonları üzerinde hiçbir etkisi olmadığını söyledi.

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