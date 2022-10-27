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Fatih Karagümrük maçı öncesi Galatasaray'da 2 kritik eksik

Fatih Karagümrük maçı öncesi Galatasaray'da 2 kritik eksik

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek Galatasaray'da 2 futbolcu forma giyemeyecek.

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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

Galatasaray, Süper Lig'in geride kalan bölümünde oynadığı 10 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, haftaya 18 puanla 8. sırada başladı.

Ligde yaptığı 10 maçın 3'ünü kazanan, 3'ünde berabere kalan ve 4'ünü yitiren VavaCars Fatih Karagümrük ise topladığı 12 puanla 12. sırada yer alıyor.

Galatasaray'ın son 3 maçta galibiyeti yok

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 3 karşılaşmada galibiyet elde edemedi.

Sarı-kırmızılı takım, son 3 maçında Adana Demirspor ve Corendon Alanyaspor ile berabere kalırken, Yukatel Kayserispor'a da mağlup oldu.

Galatasaray, bu maçlarda elde edebileceği 9 puanın sadece 2'sini hanesine yazdırdı.

Boey ve Abdülkerim Bardakcı cezalı

Galatasaray'da kırmızı kart cezalısı Sacha Boey ve Abdülkerim Bardakcı, VavaCars Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek.

Süper Lig'de geçen hafta Corendon Alanyaspor ile oynanan maçta kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Boey ve Abdülkerim Bardakcı, yarın takımdaki yerlerini alamayacak.

Muslera ve Kerem Aktürkoğlu ceza sınırında

Galatasaray'da VavaCars Fatih Karagümrük maçı öncesinde iki futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-kırmızılı ekipte kaleci Fernando Muslera ve Kerem Aktürkoğlu, yarın kart görmeleri durumunda 13. haftadaki Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

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