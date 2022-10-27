Türk Tabipler Birliği ve TMMOB ile ilgili yeni hazırlık! Adalet Bakanı Bekir Bozdağ açıkladı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, TTB ve TMMOB ile ilgili yeni bir hazırlık yapıldığını söyledi. Bakan Bozdağ, "Çalışmamız bittikten sonra Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Kabineye arz edeceğiz" dedi.

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Türk Tabipleri Birliği’nin yapısı ile ilgili mevzuat çalışması yaptıklarını duyuran Bakan Bozdağ, “Hem Türk Tabipleri Birliği, hem mimar ve mühendisler odalarıyla ilgili yeni bir hazırlık yapıyoruz'' dedi.

Bozdağ, ''Türk Tabipler Birliği'nin ‘Türk’ ismine hakaret edercesine Türk milletine ve Türkiye Devleti'ne düşmanlık eden terör örgütlerinin ağzıyla, ‘Türk’ ifadesini kullanan bir çatının altında görev yapması, bu milletin de devletimizin de kabul edeceği bir iş değildir. O nedenle burada yeni bir düzenleme hazırlığına başlandı” dedi.

Bakan Bozdağ, "Çalışmamız bittikten sonra Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Kabineye arz edeceğiz" ifadelerini kullandı.