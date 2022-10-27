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'Yürüyen kovan' yakalandı! Pes dedirten görüntü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
'Yürüyen kovan' yakalandı! Pes dedirten görüntü

Sarp Sınır Kapısı'nda, bir kişinin beline sardığı kutularda yurda yasa dışı yollardan sokulmak istenen 1100 arı ele geçirildi.

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Türkiye'ye giriş yapmak üzere Sarp gümrük sahası yolcu giriş salonuna gelen T.B, pasaport işlemlerini tamamladıktan sonra  X-Ray tarama ve metal detektör taramasından geçti. Ekipler davranıştan şüphelendikleri T.B'nin üzerinde arama yaptı.

Şüphelinin beline sarılı vaziyette çok sayıda küçük ahşap kutu olduğu görüldü. Yapılan incelemede, 110 kutunun her birinde 1 kraliçe ve 9 işçi arı olduğu belirlendi. Ekiplerce 1100 arıya el konuldu. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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