Gözaltına alınan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı adliyeye sevk edildi! Neyle suçlanıyor
TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin PKK'ya karşı kimyasal silah kullandığı iddiasının ardından dün İstanbul'da gözaltına alınan Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın polisteki sorgusu bitti.Abone ol
Dün İstanbul'daki evinde gözaltında alınan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın Ankara Emniyeti'Ndeki sorgusu bitti. Fincancı, adliyeye sevk edildi.
Dün İstanbul Kadıköy'deki evinde gözaltına alındıktan sonra Ankara'ya getirilen Fincancı'nın Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı. Hastaneden alınan sağlık raporunun ardından adliyeye sevk edilen Fincancı'nın soruşturmayı yürüten savcıya ifade vermesi bekleniyor.
Fincancı neden gözaltına alındı
Fincancı, 20 Ekim'de PKK/YPG silahlı terör örgütünün sözde yayın organına yaptığı açıklamalar nedeniyle Terör Suçları Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 7/2 maddesi gereğince "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan gözaltına alınmıştı.
TTB için yeniden yapılanma talebi
Fincancı'nın ikametinde yapılan aramada; Fincancı'ya ait dijital materyaller, 1 adet kitap, 25 adet dolu, 1 adet boş 9 mm tabanca fişeği ve 2 adet dolu, 1 adet boş Kalaşnikof fişeği ele geçirilmişti.
Cumhuriyet Başsavcılığı, Fincancı'nın TTB Merkez Konseyi Başkanlığı görevine son verilmesini talep etmişti. Başsavcılık, yeni merkez konseyi başkanı seçilmesi için nöbetçi asliye hukuk mahkemesi nezdinde talepte bulunmuştu.
Savcılık merkez ve tabip odalarındaki sorumlu organların da görevlerine son verilmesini talep etmişti