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Hakan Şükür röportajı Nihat Genç'i çılgına çevirdi!

ABD'de yaşayan FETÖ firarisi Hakan Şükür'ü yayına çıkaran İlker Canikligil ve Mustafa Seven'e karşı büyük bir tepki oluşmuştu. Gazeteci Nihat Genç, 'Hakan Şükür'ü mal mal dinlediler FETÖ'ye çanak tuttular' diyerek en sert çıkış yapan isimlerin başında gelmişti. İnternethaber Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, youtube kanalında bu konuyu ve yansımalarını değerlendirdi.

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Babala TV'nin sahibi Oğuzhan Uğur, FETÖ firarisi Hakan Şükür'ü programına davet edince adeta kıyamet koptu. Oğuzhan Uğur aldığı tepkiler karşısında geri adım atmış, Hakan Şükür'le program yapmaktan vazgeçmişti. Oğuzhan Uğur'un bıraktığı boşluğu FLU TV adında bir Youtube kanalı doldurdu ve Hakan Şükür'le tam 3 saat boyunca röportaj yaptı.

Neden Fetö'nün propagandasını yaptınız?

Veryansın TV'nin sahibi Nihat Genç sosyal medya hesabından adeta ateş püskürdü ve röportajı gerçekleştiren kanalın iki sahibi için "Hakan Şükür'ü mal mal dinlediler" dedi. Ve tabii ki devreye Mirgün Cabas girdi ve Hakan Şükür röportajını masumlaştırmaya çalıştı. Kanalın temsilcisi gazeteci olmadığını söyledi yayında. İşte tam bu noktada herkes birbirine aynı soruyu sordu: Soru soramayacaksan, gazeteci değilsen neden FETÖ'nün propagandasını yaptınız... Hadi Özışık youtube kanalında bu konuyu yorumladı.

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