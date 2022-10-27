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İzmit'te 'ne bakıyorsun' kavgası! Gözaltına alınanlar var

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İzmit'te 'ne bakıyorsun' kavgası! Gözaltına alınanlar var

 İZMİT Kent Meydanı'nda iki grup arasında 'ne bakıyorsun' kavgası çıktı. Olaya ilişkin 6 kişi gözaltına alındı.

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Edinilen bilgiye göre, meydanda bulunan iki grup otururken taraflardan birisinin diğerine 'Ne bakıyorsun' demesi üzerine tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Taraflar birbirine girerken meydanda bulunan devriye ekipleri olaya müdahale etti.

Polisi görünce kaçmaya çalıştılar 

Polisleri gören taraflar kaçmaya çalıştı. Polis ekiplerinin kovalaması üzerine 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar ekip otosuyla polis merkezine götürüldü.

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