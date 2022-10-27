ABD'den OPEC çıkışı: Suudi Arabistan yanlış yaptı bu bile telafi etmeyecek!

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Suudi Arabistan’ın BM'de Rusya'yı kınayan kararlara destek vermesi ve Ukrayna'ya insani yardımlarda bulunmasının OPEC+ grubunun petrol üretimini azaltma kararını telafi etmediğini söyledi.

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Bloomberg televizyonunda gündemdeki konuları değerlendirdi.

OPEC+ grubunun petrol üretimini azaltma kararındaki rolünden dolayı ABD'nin Suudi Arabistan ile ilişkileri gözden geçireceği açıklamalarına ilişkin bir soruya yanıt veren Blinken, iki ülke ilişkilerinin on yıllardır farklı lider ve yönetimlerce ABD'nin çok sayıda çıkarı dikkate alınarak inşa edildiğini dikkate alarak Kongre ile menfaatleri esas alacak şekilde iki ülke ilişkilerini istişare edeceklerini söyledi.

"Yanlış yaptılar"

Blinken, OPEC+ kararının yanlış olduğunu açıkça dile getirdiklerini bu kararın Rusya’nın enerji kaynaklı gelirlerini artırdığını ve dünyada ekonomilerin Kovid-19 salgınının ardından toparlanmaya başladığı bir zamanda küresel enflasyonun artmasına katkı sağladığını yineledi.

ABD'li bakan şöyle devam etti:

"Ancak bunu söyledikten sonra, karardan bu yana birkaç ilginç şey gördük. Suudiler, Birleşmiş Milletler'de Rusya'nın saldırganlığını kınayan önemli kararları, özellikle de Genel Kurul'a getirilen ve Ukrayna topraklarının sözde ilhaklarını kınayan kararı desteklediler. Suudilerin Ukrayna için yaklaşık 400 milyon dolarlık insani yardımla öne çıktığını da gördük. Yani bunlar olumlu gelişmeler. Bunlar, OPEC+ grubunun üretim konusunda aldığı kararı telafi etmiyor ancak bunu not alıyoruz."