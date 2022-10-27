AK Parti'nin yaptırdığı son anket ortaya çıktı! 'Türkiye Yüzyılı'nın içinde neler var?

AK Parti'nin yaptırdığı son anket ortaya çıktı. Buna göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oyu AK Parti'nin oundan 10 puan fazla çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı 'Türkiye Yüzyılı' belgesinde neler olduğunu Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi yazdı...

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yüzyılı Vizyon Belgesi’ni yarın açıklayacak. Muhalif isimlere yapılan davet nedeniyle gündemdeki yerini koruyan 'Türkiye Yüzyıl' belgesinde neler var? AK Parti'nin yaptırdığı son anketten ne çıktı? İşte Abdulkadir Selvi'nin köşesinden o ayrıntılar...

AK Parti'nin yaptırdığı anket çıktı

Henüz seçim takvimi açıklanmadı. Seçim sürecine girilmedi ama siyasette önemli dalgalanmalar yaşanıyor. Bir süredir AK Parti oylarındaki bir artış dikkati çekiyordu. Ama ben en çok Cumhurbaşkanı Erdoğan’a olan desteği merak ediyordum.

Erdoğan, AK Parti'nin 10 puan üzerinde

AK Parti tarafından yaptırılan kamuoyu araştırmasında isim verilmeden “2023 seçimlerinde oyunuzu kime vereceksiniz?” diye sorulmuş. Çıkan sonuç önemli. Ankete katılanların yüzde 52’si “Erdoğan” yanıtını vermiş. Aynı araştırmada AK Parti’nin oy oranı yüzde 41.9 çıkmış. Buna göre Erdoğan’ın oyu AK Parti’nin 10 puan üzerinde demektir.

Mustafa Şen açıkladı: Neler var?

Peki vizyon belgesinin perspektifi ne olacak? Bunun ipuçlarını da Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan’ın organizasyonu nedeniyle bir araya geldiğimiz AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen’den öğrenme fırsatım oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklayacağı vizyon belgesinin üç ana unsurdan oluşması bekleniyor.

1) Kapsayıcı ve kuşatıcı bir dil

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Türkiye Yüzyılı vizyonunu kendisine oy versin ya da vermesin herkesle birlikte yapmak istediklerini vurgulayacak.

2) Geleceğe dair umut verecek

Erdoğan, AK Parti’nin 20 yılının Türkiye vizyonuna hazırlık dönemi olduğunu belirtip yine kendisine oy versin ya da vermesin herkesi ‘Tam bağımsız Büyük Türkiye’yi birlikte inşa etmeye davet edecek.

3) Birlikte yapalım

Erdoğan’ın yeni yüzyılı “Türkiye Yüzyılı” yapacağız demek yerine geniş halk kesimlerine, “Gelin bunu birlikte yapalım” diye çağrıda bulunması bekleniyor.

Cumhuriyet vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasında Cumhuriyet’in kazanımlarına ayrı bir yer vermesi bekleniyor. AK Parti’nin yaptığı en başarılı işlerden birisi Cumhuriyet’i demokrasi ile taçlandırmak oldu. Erdoğan’ın, ‘Türkiye Yüzyılı’nın aynı zamanda ‘Cumhuriyet yüzyılı’ olarak kabul edilmesini isteyeceği söyleniyor.