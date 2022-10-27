Gazeteci yazar Ahmet Tulgar hayatını kaybetti! İşte ölüm nedeni

Gazeteci, yazar Ahmet Tulgar (63) hayatını kaybetti. Haberleri, portre yazıları ve söyleşileriyle tanınan Ahmet Tulgar, çok sayıda roman ve öykünün de yazarıydı. Tulgar, kalp krizi geçirdi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Gazeteci, yazar Ahmet Tulgar (63) hayatını kaybetti. İstanbul'da 1959 yılında doğan, 35 yıldır gazeteci ve edebiyatçı olarak yaşamını sürdüren Tulgar'ın hayatını kaybettiğini, kitaplarını yayımlayan İletişim Yayınları duyurdu. Tulgar'ın cenaze programı yarın netleşecek.

Tulgar, dün hayatını kaybeden usta gazeteci Halit Kıvanç için "Halit Kıvanç: Türkiye'nin ömürlük sesi, Türkçe'nin sivil neşesi" başlığıyla kaleme aldığı yazıyı, sosyal medya hesabından "Unutulmaz...Halit Kıvanç..." yorumuyla paylaşmıştı.

Ahmet Tulgar Kimdir?

Ahmet Tulgar, İstanbul'da 1959 yılında doğdu. 35 yıldır gazeteci ve edebiyatçı olarak yaşıyordu. Bir dönem T24'te de yazan Tulgar'ın çalıştığı yayınların bazıları sırasıyla Sabah, Güneş, Nokta, Milliyet, Akşam, Vatan, Birgün, Cumhuriyet oldu. Makale ve denemeleri Şehrin Surlarındalar (1992), Tam Yakalandığımız Yerden (2004), Ne Olmuş Yani? Korsan Yazılar (2005), Ben Onlardan Biriyim (2007), Diller Çehreler Barış (2010), Henüz Zaman Var (2013), Bakışın Ritmi (2020), söyleşileri Mahallede Herkes Kahramandır (2004) adlı kitaplarda toplandı. Evsiz Ülke Hikâyeleri (1989), Birbirimize (2009), Duygusal Anatomi (2015), Trajik Nüans (2016), Bakmadığınız Bir Yer Kalmıştı (2018), Arzunun Serbest Dolaşımı (2021) adlı altı öykü kitabı, Volkan'ın Romanı (2006), Çocuklar ve Canavarları (2012) adlı iki romanı yayımlandı.