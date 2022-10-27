Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz olacak

29 Ekim Cumartesi günü 24.00'e kadar Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ücretsiz olacak. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Abone ol

Başkentray, Marmaray ve İZBAN, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz hizmet verecek.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türkiye Cumhuriyeti'nin 99'uncu kuruluş yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında vatandaşlar, 29 Ekim Cumartesi günü saat 00.00'dan 24.00'e kadar Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferlerinden ücretsiz faydalanacak.