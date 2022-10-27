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Tiryakisine kötü haber! Geçen hafta yüzde 25 zam geldi

Tiryakisine kötü haber! Geçen hafta yüzde 25 zam geldi

Kahve tiryakilerine kötü haber! Türk kahvesine geçen hafta yüzde 25’lik bir zam daha geldi. Böylece 100 gram Türk kahvesinin fiyatı 24 TL’yi buldu.

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Yumurta, şeker, un derken kahveye de zam geldi. 1 yıl önce aynı marka kahvenin fiyatı en yüksek 11 TL seviyesindeydi. Türk kahvesi son 1 yılda en az yüzde 118 zamlanmış oldu.

"Yeni zam dalgasına hazır olun"

Artık evde iki kişinin karşılıklı Türk kahvesi içmesinin maliyeti 5 TL'yi bulurken, ithalatçılar “Bunlar iyi günler, kahvede yeni bir zam dalgasına daha hazırlıklı olmak gerek” ifadesini kullandı. 

Sözcü'de yer alan habere göre kahve fiyatlarının artması ile ünlü kafe zincirlerinde ise tek bir bardak kahvenin fiyatı en az 30 TL seviyesine
gelmiş durumda.

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