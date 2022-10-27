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Türkiye'de bir ilk! DNA testiyle gelen 186 milyon liralık miras

Türkiye'de bir ilk! DNA testiyle gelen 186 milyon liralık miras

İZMİR'de işinsanı Zeki Sabuncu, A.Ç. isimli kadından olan iki çocuğunu nüfusuna almamak için Hollanda'ya kaçtı. İki kardeş yıllar sonra babalık davası açtı. Hollanda polisi, Sabuncu'yu yakalayarak DNA örneği alıp Türkiye'ye yolladı. DNA testiyle Sabuncu'nun iki kardeşin biyolojik babaları olduğu belirlendi. 

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İzmir'de müteahhitlik yapan işadamı Zeki Sabuncu (52), 1991'de dini nikâhla evlendiği A.Ç. ile 7 yıl birlikte yaşadı. Çiftin bu ilişkiden bugün 30 yaşında olan kızları B.Ç. ve 24 yaşında olan oğulları T.Ç. doğdu. Resmi nikâhı olmadığı için çocuklar annenin nüfusuna kaydedildi. Çocuklar dünyaya geldikten sonra A.Ç. ısrarla resmi nikâh yaptırmak isteyince, Sabuncu oğlunun doğumundan birkaç hafta sonra, Temmuz 1998'de Hollanda'ya yerleşti.

İstanbul'da bir otelde ortaklığı bulunan Sabuncu'nun Hollanda ile Türkiye'de inşaat ve temizlik şirketi olduğu öğrenildi. Abla-kardeş, İzmir 9. Aile Mahkemesi'nde 10 milyon euro (186 milyon lira) serveti bulunan Sabuncu'ya babalık davası açtı. Duruşmalara gelmeyen Sabuncu'ya babalık testi yapılamadı.

Yurtdışından ilk kez DNA örneği alındı

Mahkeme, geçen yıl çıkarılan kanuna dayanarak Türkiye'de bir ilke imza atıp Rotterdam Başkonsolosluğu'na, Sabuncu'dan DNA örneği alınması için bir yazı yazdı. Konsolosluk da durumu Hollanda polisine bildirdi. Sabuncu, geçen nisan ayında Hollanda polisi tarafından yakalanarak DNA testine götürüldü. Böylece Türkiye'de devam eden bir dava kapsamında yurtdışında ilk kez DNA örneği alınmış oldu. 24 yıl sonra kaçak babadan alınan DNA örnekleri, İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Sabah gazetesinin haberine göre, yapılan test sonucu Sabuncu'nun T.Ç. ile ablası B.Ç.'nin yüzde 99.99 biyolojik babası olduğu belirlendi. Mahkeme, abla ve kardeşin Sabuncu'nun nüfusuna kaydedilmesine karar verdi.

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