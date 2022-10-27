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Türkiye Yüzyılı etkinliğine davet edilmişti! İsmail Saymaz gidecek mi kararıyla şaşırttı

Türkiye Yüzyılı etkinliğine davet edilmişti! İsmail Saymaz gidecek mi kararıyla şaşırttı

28 Ekim 2022 cuma günü AK Parti'nin Türkiye Yüzyılı etkinliği var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davet ettiği muhalif gazeteciler arasında İsmail Saymaz da vardı. Davete gidip gitmeyeceği merak edilen İsmail Saymaz ilk mesajında gideceği yönünde mesaj vermişti. İsmail Saymaz son kararını ilan etti ve şaşırttı.

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TÜRKİYE Yüzyılı vizyon etkinliği 'muhalif' olarak nitelenen gazeteciler davet listesi ile haftanın olayı oldu. Davetin perde arkasındaki isim AK Parti'nin seçim kampanyasını üstlenen reklamcı Ertan Aydın olduğu ortaya çıktı. 'Muhalif' olarak nitelenen gazeteciler davet listesinde İsmail Saymaz da vardı.

Daha önce AK Parti'nin davetine katılacağını ifade eden İsmail Saymaz karar değiştirdi. İsmail Saymaz, “Önce bana bir basın toplantısı gibi anlatılmıştı, o yüzden katılabileceğimi söyledim, sonradan farkettim ki AK Parti bizi propaganda açılımının bir parçası haline getirmek istiyor. Bu kabul edilebilir bir durum değil, bu nedenle katılmayacağım” diyerek anlattı.

AK Parti bir davetle geçmişi unutturabilecek mi?

Saymaz, son 20 yılda AK Parti yönetiminin basın ve medya üzerindeki sert baskısını, yıllarca gazetecileri mahkemelerde, hapishanelerde süründürerek artırdığını anlatarak, “Bütün bu yaşananlardan sonra AK Parti bir davetle geçmişi unutturabilecek mi?” diye sordu.

Saymaz’ın davete katılmama açıklaması öncesinde ise Halk TV’nin yönetim kurulunda konunun değerlendirildiği ve Cumhurbaşkanının davetine katılmama kararına varıldığı da resmi açıklamayla duyuruldu.
İsmail Saymaz, gazeteci Kadri Gürsel’le birlikte sürdürdüğü “Konuşmasak Olmaz” başlıklı TV programında ayrıca, AK Parti’nin ya da MHP’nin başka faaliyetlerini kendi istediği zamanlarda, kendi inisiyatifi ile izlemeyi düşündüğünü de sözlerine ekledi.

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