Turbo Turabi 'reyting rekorları kırdırdım' diye sitem etti! Acun Ilıcalı'dan yanıt gecikmedi
Survivor yarışmasında iki kez üst üste şampiyon olarak tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Turbo Turabi lakabıyla tanınan Turabi Çamkıran'ın geçtiğimiz günlerde ‘’Burada kimse bakire ölmez’’ sözleri ve "Survivor 2023" açıklaması çok konuşulmuştu. Ünlü ismin bu kez Acun Ilıcalı'nın paylaştığı fotoğraf karesine 'reyting rekorları kırdırdım' diyerek sitem etmesi dikkat çekerken, Ilıcalı'dan Turabi'ye flaş bir cevap geldi.
TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmasında 2014 ve 2015'de mücadele ederek 2 kez şampiyon olan Turabi Çamkıran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.
Yarışma sonrası birçok programda boy gösteren Turbo Turabi, son olarak The Challenge: War of the Worlds isimli yarışmada şampiyon olmuştu.
Survivor yarışmasıyla hafızalara kazınan Turbo Turabi lakabıyla ünlenen Turabi Çamkıran, sosyal medya hesabından yaptığı "Burada kimse bakire ölmez, hayat herkesi s...r" notunu düşmüş ve tepkilerin odağı olmuştu.
"Bir tek ben yanacağım"
Geçtiğimiz aylarda havuz başında kadınlarla fotoğrafını paylaşan Turabi, konuyla ilgili kendisine yöneltilen eleştirilere "Başkalarının namusuna dil uzatanlar, genelde en namussuzları çıkıyor. O da ayrı bir konu. Hadi hadi tamam sizden başka namuslusu yok bu dünya da. İnandım. Hepiniz o kadar masum, hepiniz o kadar iyisiniz ki sanarsın cehennemde bir tek ben yanacağım" sözleriyle yanıt vermişti.