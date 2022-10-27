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İnternetten sipariş verdi gelen mesajla hayatı kabusa döndü

İnternetten sipariş verdi gelen mesajla hayatı kabusa döndü

ANKARA'da internetten sipariş veren bir kişi, kargo yerine gelen mesajla hayatının şokunu yaşadı. Gelen mesajda kargoyu almadığı için hakkında icra takibi başlatılacağı yazıyordu. Siparişin gelmediği güvenlik kamerasına yansırken İsmail Kurtulmuş, şimdi dava açılırsa hukuk mücadelesi verecek.

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Ankara'da İsmail Kurutulmuş isimli bir vatandaşın internetten verdiği sipariş başına bela açtı. Kurtulmuş kargoyu beklerken telefonuna gelen bir mesaj şaşkına çevirdi. Gelen mesajda Kurtulmuş'un gelen kargoyu almadığı ve hakkında icra takibi başlatılacağı yazıyordu.

İnternette gördüğü silikon yapıştırıcıdan 2 kutu sipariş eden Kurtulmuş "Şirketi aradım, cevap veren olmadı, ondan sonra kargoyu aradım. 'Size çarşamba günü getirmişler ama ulaşılamamış, iade talebiyle bize geri geldi' yanıtı verildi" dedi.

Kurtulmuş, şirketin güvenlik kameralarını ve söylenen saatleri incelediğinde herhangi bir kargoya rastlayamadı.

"Günlük faiz ve avukat velaket ücreti yansıtılacak"

Show Haber'in haberine göre sahte sipariş oluşturduğu iddiasıyla bilişim suçu işlediği belirtilen Kurtulmuş, satıcı şirketin avukatı tarafından aldığı mesajda dava ve icra ile tehdit ediliyordu. Şirketin avukatı olduğu kişileri arayan Kurtulmuş, "Dosyanızın 189 lira 50 kuruş idari takip tazminat bedeli bulunmaktadır. Ödeme sağlanıldığı takdirde dosyanız kapatılacaktır, ödeme sağlanılmadığı sürece günlük faiz ve avukat velaket ücreti yansıtılacak tarafınıza" yanıtını aldı.

Şirket ve hukuk bürosuyla ilgili çok sayıda tüketici şikayeti çıktı

Kurtulmuş şimdi dava açılırsa hukuk mücadelesi verecek. Bu arada o şirket ve hukuk bürosuyla ilgili internette çok sayıda tüketici şikayeti var.

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