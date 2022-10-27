Şakkadanak Necmettin Batırel'den olay çıkış! 'Türkiye krizde değil kadın erkek herkes göbekli'

Dolar 3 lirayı geçince "Merkez Bankası Başkanı olsam, 10 milyar dolar şakkadanak satarım! Şaşırır millet, dolar düşer" sözleriyle zihinlere kazınan Türkiye gazetesi yazarı Necmettin Batırel, Türkiye'nin ekonomik kriz yaşamadığını iddia ederek, "Hele açlık çekiliyor palavranın babası. Etrafınıza bakın, kadın - erkek herkes göbekli" iddiasında bulundu.

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Şakkadanak Necmettin Batırel yine kendinden bahsettirmeyi başardı. 2017 yılında dolar 3 lirayı geçince "Merkez Bankası Başkanı olsam, 10 milyar dolar şakkadanak satarım! Şaşırır millet, dolar düşer" önerisiyle hafızalara kazınan Necmettin Batırel, ilginç bir paylaşımda bulundu.

Batırel, Türkiye'de ekonomik kriz yaşanmadığını ileri sürerek, "Hele açlık çekiliyor palavranın babası. Niye mi? Yahu etrafınıza bakın, kadın - erkek herkes göbekli. İnsanlar şişmanlıktan yürüyemiyor" dedi.

Batırel kişisel Twitter hesabında şu paylaşımı yaptı; "Türkiye asla krizde değil. Hele açlık çekiliyor palavranın babası. Niye mi? Yahu etrafınıza bakın, kadın - erkek herkes göbekli. İnsanlar şişmanlıktan yürüyemiyor. Peki bu nasıl oluşuyor, yemekle değil mi? O zaman sıkıntı var mı? Yok. Hem yerim hem yakınırım. Kimseyi kandırmayın."