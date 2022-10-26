Akıllı telefonlar ile ilgili şok araştırma! Ne zaman öleceğinizi öğrenebilirsiniz

Yapılan bir araştırma neticesinde akıllı telefonlar, kullanıcıların yürüme alışkanlıklarını analiz ederek 5 yıl içindeki ölüm oranını tahmin edebilecek seviyelere gelebileceğini ortaya çıkardı. Bu analizin yapılabilmesi için 6 dakikalık bir yürüyüşün yeterli olacağı da iddia edilen konular arasında.

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Her geçen gün gelişen teknoloji insanoğlunu gittikçe daha da şaşırtacak boyutlara ulaşabiliyor. Son olarak yapılan bir bilimsel araştırma sonucu akıllı telefonların, insanların 5 yıl içinde ölüm riskinin ne kadar olabileceği ile ilgili bilgi vereceğini gözler önüne serdi.

5 yıl içerisinde ölüm riskinin hesaplanabilmesi için telefon cebinizde iken veya elinizde iken 6 dakikalık bir yürüyüş yapmak yeterli olacak.

6 dakika yeterli

100 binden fazla katılımcının bulunduğu bir çalışmada, kişilere bir hafta boyunca aktivite takip cihazları takıldı. Fakat araştırmacıların birinin gelecek 5 yıl içinde ölme riskini tahmin etmesi için, günde sadece 6 dakikalık yürüme verisini incelemeleri yeterli olduğunun altı çizildi.

Kullanıcının demografik bilgileriyle birleştirildiğinde, yürüme hızları telefonla toplanabilmekte, ölüm oranlarını tahmin etmek için bir algoritmada kullanılabilmektedir. Çalışmadaki orta yaşlı ve yaşlı yetişkinlerin yaklaşık %2'si sonraki senelerde hayatını kaybetti.

Bilim insanları konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Sonuçlarımız, hareket sensörleriyle yapılan pasif ölçümlerin, aktif yürüme hızı ve temposu ölçümlerine benzer isabetlilik oranları elde edebileceğini gösteriyor"

Ucuz telefonlar da işe yarayabilir

Araştırmaya katılanlar bileklerine hareket sensörleri taktı, araştırmacılar ucuz telefonlar kullanılarak toplanabileceğini çünkü "hareket sensörleri içeren en ucuz kapaklı telefonların bile" ivmeölçerlerinin verileri toplamak için yeterince iyi olduğunu sözlerine ekledi.

Bilim insanları kişilerinyaklaşık % 48'inin akıllı telefona sahip olduğu Sahra Altı Afrika'daki gibi daha yoksul ülkelerde bile yararlı olabileceğini belirtti.

2 ana yol mevcut

Fiziksel aktiviteyi ölçmenin iki ana yolu olduğunu belirten bilim insanları şu açıklamalarda bulundu:

1. Anket yoluyla kendi kendini raporlama

2 .Sabit bir mesafede yürürken sensörler aracılığıyla pasif olarak veri toplama.

İlk yöntemin "çok sayıda insanın rutin olarak gerekli görevleri yerine getirmesini sağlamanın lojistik zorluğu sebebiyle, değerlendirmeyi genel nüfus seviyesine ölçeklendirmenin problemli" olduğu konusunun üzerinde durdu.

Sensöre dayanan araştırmada kişilerın günlük faaliyetlerini değiştirmesini gerektirmediği için büyük bir avantaja sahip olduğu ifade edildi.

Araştırmanın PLOS Digital Health'te yayımlandığı aktarıldı.