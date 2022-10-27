BIST 3.980
DOLAR 18,61
EURO 18,74
ALTIN 993,00
HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Türkiye Yüzyılı" paylaşımı: Asırlık hamleler hayata geçecek

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Türkiye Yüzyılı" paylaşımı: Asırlık hamleler hayata geçecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Türkiye Yüzyılı" paylaşımı yaptı. Erdoğan, " Türkiye Yüzyılı vizyonu ile asırlık hamleler hayata geçecek, hayallerimiz inşallah bir bir gerçek olacak." ifadelerini kullandı. "Türkiye Yüzyılı" serisinin ilk filmi, savunma sanayisinin mihenk taşlarından Şakir Zümre hakkında hazırlandı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından "Türkiye Yüzyılı" mesajıyla, Türk savunma sanayisinin mihenk taşlarından Şakir Zümre'nin hikayesinin anlatıldığı filmi paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 20.23'te yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin ve medeniyetimizin kazanımları üzerinde yükselteceğimiz Türkiye Yüzyılı vizyonu ile asırlık hamleler hayata geçecek, hayallerimiz inşallah bir bir gerçek olacak." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca "Yüzyıllık Hayaller, Asırlık Projeler" temasıyla başlatılan "Türkiye Yüzyılı" serisinin ilk filmi, savunma sanayisinin mihenk taşlarından Şakir Zümre hakkında hazırlandı.

İlgili Haberler
AK Parti'nin yaptırdığı son anket ortaya çıktı! 'Türkiye Yüzyılı'nın içinde neler var? Türkiye'nin Yüzyılı davetli listesi için Selvi'den bomba yorum: AK Parti çok iyi yaptı Türkiye Yüzyılı davetli listesi olay! Bir ilk oldu Erdoğan muhalifi gazetecileri çağırdı gidecek isimler
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Memura zam müjdesi! Fazla mesai ücreti 2 katına çıkıyor ek gösterge detayı da var
Foto Galeri Memura zam müjdesi! Fazla mesai ücreti 2 katına çıkıyor ek gösterge detayı da var Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye Yüzyılı etkinliğine davet edilmişti! İsmail Saymaz gidecek mi kararıyla şaşırttı
Türkiye Yüzyılı etkinliğine davet edilmişti! İsmail Saymaz gidecek mi kararıyla şaşırttı
Doğru Yatırım Yaparak Kazandılar
Doğru Yatırım Yaparak Kazandılar
İnternetten sipariş verdi gelen mesajla hayatı kabusa döndü
İnternetten sipariş verdi gelen mesajla hayatı kabusa döndü
ABD'den OPEC çıkışı: Suudi Arabistan yanlış yaptı bu bile telafi etmeyecek!
ABD'den OPEC çıkışı: Suudi Arabistan yanlış yaptı bu bile telafi etmeyecek!
Herkes yanlış biliyormuş! Diş fırçasını sakın ıslatmayın çünkü...
Herkes yanlış biliyormuş! Diş fırçasını sakın ıslatmayın çünkü...
Fransa’da 500 fırıncı bir günlüğüne kepenk kapattı
Fransa’da 500 fırıncı bir günlüğüne kepenk kapattı
Tiryakisine kötü haber! Geçen hafta yüzde 25 zam geldi
Tiryakisine kötü haber! Geçen hafta yüzde 25 zam geldi
Türkiye'de bir ilk! DNA testiyle gelen 186 milyon liralık miras
Türkiye'de bir ilk! DNA testiyle gelen 186 milyon liralık miras
Pençe Kilit bölgesinden acı haber! Çatışmada yaralanan uzman çavuş şehit düştü
Pençe Kilit bölgesinden acı haber! Çatışmada yaralanan uzman çavuş şehit düştü
Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz olacak
Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz olacak
Bayern Münih Barcelona'yı ezdi geçti Liverpool Ajax'ı rahat geçti Şampiyonlar Ligi toplu sonuçları
Bayern Münih Barcelona'yı ezdi geçti Liverpool Ajax'ı rahat geçti Şampiyonlar Ligi toplu sonuçları
Gözaltına alınan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı adliyeye sevk edildi! Neyle suçlanıyor
Gözaltına alınan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı adliyeye sevk edildi! Neyle suçlanıyor