BIST 3.980
DOLAR 18,61
EURO 18,75
ALTIN 994,30
HABER /  ÇALIŞMA HAYATI

Patrondan habersiz iş yapmayın tazminatsız kovulursunuz! Yargıtay'dan emsal karar

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Patrondan habersiz iş yapmayın tazminatsız kovulursunuz! Yargıtay'dan emsal karar

Yargıtay iş ve çalışma hayatıyla ilgili emsal bir karara imza attı. Patrondan habersiz iş yapan çalışanlar için önemli bir karar. Zira patrona haber vermeden tazminatsız kovulmayı Yargıtay yerinde buldu. Karar bir fabrika çalışanının patronuna haber vermeden fabrika çitlerini kesip hayvan beslemesi olayıyla geldi. İşte tazminatsız kovulma için emsal karar...

Abone ol

Eğitim ve işe alım uzmanı olarak çalıştığı fabrikanın ağaçlık alana terkedilmiş sokak hayvanlarına sahip çıkan işçi, barınak yaptığı hayvanların yolunu açabilmek için binanın etrafını çevreleyen çitleri kesti. Fabrikanın çitlerinin kendisinden habersiz kesilmesine öfkelenen patron, işçiyi tazminatsız kovdu.

İş mahkemesinde dava açtı

İş Mahkemesi'nin yolunu tutan mağdur işçi, sahipsiz köpeklere sahip çıkmak olduğunu dile getirdi. Davalı şirketin iş akdini haksız ve kötü niyetli olarak feshettiğini, fesih bildiriminde, "Şirketin tel örgülerle çevrili bahçe çitinin şirket ilgililerinin bilgisi ve onayı dışında kesilerek güvenlik zaafiyetine sebep vermeniz güvenlik açığı oluşturmanız ve şirket malına zarar getirmenizden dolayı iş akdinize son verilmiştir" ifadelerinin yer aldığını kaydetti. İş akdinin feshedilmesinin asıl sebebinin sokak hayvanlarına yardım etmesi olduğunu ve işveren tarafından kendisine psikolojik baskı uygulandığını iddia ederek; feshin geçersizliğinin tespitine ve davacının işe iadesine karar verilmesini talep ve dava etti.

Sahipsiz köpekleri topladı

Davalı şirket sahibi; işyerinin arka tarafında şirkete ait araçların otopark alanı bulunduğunu, az ilerisinde ambarlar sanayi sitesi arasında boş ağaçlıklı bir alan bulunduğunu ve şirketin bu alana bakan sınırı tel örgü ile çevirdiğini, bu ağaçlık alanda sahipsiz sokak köpeklerinin toplanmaya başladığını öne sürdü. Sokak köpeklerinin fabrika çevresinde toplanma sebebinin davacının bu alana gelen sahipsiz sokak köpeklerini beslemesi olduğunu, davacının şirketi bu boş alandan ayıran tel örgüleri kesmesi ile bu köpeklerin şirket müşterilerine ve çalışanlarına saldırmaya başladığını, davacının uyarılmasına rağmen bu işlemlere devam ettiğini, bu konu ile ilgili yazılı savunması alınarak iş akdinin geçerli sebeple feshedildiğini savundu. Mahkeme; davalı işveren tarafından davacının işyerine ait boşluk alanda köpeklere bakmasının fesih sebebi olarak gösterilmediği davacının tel örgüyü kesmesi suretiyle güvenlik zaafiyetine sebebiyet vermesinin fesih sebebi olduğu göz önüne alınarak yapılan inceleme neticesinde davacının kesmiş olduğu tel örgünün bulunduğu ve açıldığı alanın yine tel örgüyle çevrili boş bir alan olduğuna dikkat çekti. Bu işlem sebebiyle güvenlik zaafiyeti oluşmadığı, feshin geçerli sebeple yapıldığı hususunun ispatlanamadığına hükmetti.

Yargıtay'dan emsal karar

Davalı kararı istinafa götürdü. Bölge Adliye Mahkemesi, itirazın reddine karar verdi. Kararı davalı şirket sahibi temyiz etti. Dava dosyasını yeniden açan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, emsal nitelikte bir karara imza attı. Kararda şöyle denildi:

-"Somut uyuşmazlıkta; davacının davalı işyerinde beslediği köpek için barınma yeri yapabilmek ve giriş çıkışı kolaylaştırmak amacıyla işyerine ait davalı işyeri arsası etrafında bulunan tel örgünün bir bölümünü, bir başka iş arkadaşına rica ederek kestirttiği anlaşılmaktadır. Beslediği köpekler için bu alanda barınma yeri oluşturduğu, özellikle tel örgünün bir kısmının kesilmesinin adeta işyerine kontrolsüz ikinci bir giriş noktası oluşturmak gibi bir sonuca da neden olacağı ve bu hususun işverenin bilgisi ve rızası dışında yapıldığı gözetildiğinde, bu davranışın işyerinde olumsuzluklara yol açtığı kuşkusuzdur. Açıklanan nedenle davalı işverenin feshinin geçerli nedene dayandığı anlaşılmakla, davanın reddi gerekirken, yerinde olmayan gerekçe ile kabulü hatalıdır. İş Mahkemesi ve Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararlarının bozularak ortadan kaldırılmasına davanın reddine oy birliği ile karar verilmiştir." denildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Serel Yereli'nin dekolteli Cadılar Bayramı paylaşımı olay oldu! "Cadıların en güzeli, kusursuz büyücü"
Foto Galeri Serel Yereli'nin dekolteli Cadılar Bayramı paylaşımı olay oldu! "Cadıların en güzeli, kusursuz büyücü" Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Akıllı telefonlar ile ilgili şok araştırma! Ne zaman öleceğinizi öğrenebilirsiniz
Akıllı telefonlar ile ilgili şok araştırma! Ne zaman öleceğinizi öğrenebilirsiniz
Doğru Yatırım Yaparak Kazandılar
Doğru Yatırım Yaparak Kazandılar
İçişleri Bakanlığı harekete geçti! Araç sahipleri dikkat! Trafikte yeni dönem başlıyor
İçişleri Bakanlığı harekete geçti! Araç sahipleri dikkat! Trafikte yeni dönem başlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Türkiye Yüzyılı" paylaşımı: Asırlık hamleler hayata geçecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Türkiye Yüzyılı" paylaşımı: Asırlık hamleler hayata geçecek
Türkiye Yüzyılı etkinliğine davet edilmişti! İsmail Saymaz gidecek mi kararıyla şaşırttı
Türkiye Yüzyılı etkinliğine davet edilmişti! İsmail Saymaz gidecek mi kararıyla şaşırttı
İnternetten sipariş verdi gelen mesajla hayatı kabusa döndü
İnternetten sipariş verdi gelen mesajla hayatı kabusa döndü
ABD'den OPEC çıkışı: Suudi Arabistan yanlış yaptı bu bile telafi etmeyecek!
ABD'den OPEC çıkışı: Suudi Arabistan yanlış yaptı bu bile telafi etmeyecek!
Herkes yanlış biliyormuş! Diş fırçasını sakın ıslatmayın çünkü...
Herkes yanlış biliyormuş! Diş fırçasını sakın ıslatmayın çünkü...
Fransa’da 500 fırıncı bir günlüğüne kepenk kapattı
Fransa’da 500 fırıncı bir günlüğüne kepenk kapattı
Tiryakisine kötü haber! Geçen hafta yüzde 25 zam geldi
Tiryakisine kötü haber! Geçen hafta yüzde 25 zam geldi
Türkiye'de bir ilk! DNA testiyle gelen 186 milyon liralık miras
Türkiye'de bir ilk! DNA testiyle gelen 186 milyon liralık miras
Pençe Kilit bölgesinden acı haber! Çatışmada yaralanan uzman çavuş şehit düştü
Pençe Kilit bölgesinden acı haber! Çatışmada yaralanan uzman çavuş şehit düştü