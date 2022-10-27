Serel Yereli'nin dekolteli Cadılar Bayramı paylaşımı olay oldu! "Cadıların en güzeli, kusursuz büyücü"

"Cadıların en güzeli"

Cadılar Bayramı kutlamasında bulunan 26 yaşındaki güzel isim odasında ayna karşısına geçerek bacak dekolteli pozlarını ve İngiltere'de bulanan gittiği Pumpkin Picking Village'da çekildiği fotoğraf karelerini hayranlarıyla paylaştı. Yereli'nin paylaşımları kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken takipçileri o gönderinin altında, "Cadıların en güzeli", "Fıstık gibi olmuşsun yine", "Kusursuz büyücü" gibi yorumlarda bulundu.