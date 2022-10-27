Serel Yereli'nin dekolteli Cadılar Bayramı paylaşımı olay oldu! "Cadıların en güzeli, kusursuz büyücü"
Kanal D ekranlarında yayınlanan Bodrum Masalı dizisinde canlandırdığı 'Alara' karakteriyle hafızalara kazınan güzel oyuncu Serel Yereli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemde gelmeye devam ediyor. Londra'ya taşınarak yaşamını yurt dışında devam ettiren Yereli, son olarak Instagram hesabından yaptığı dekolteli 'Cadılar Bayramı' kutlaması pozlarıyla gündeme geldi. Ünlü ismin yaptığı paylaşımlar kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.
2016-2017 yılında oyuncu kadrosunda Timuçin Esen, Şevval Sam, Murat Aygen, Nejat İşler, Alperen Duymaz, Hilmicem İntepe, Dilan Çicek Deniz gibi ünlü isimlerin bulunduğu ve Kanal D ekranlarında yayınlanan Bodrum Masalı dizisinde canlandırdığı 'Alara' karakteriyle ünlenen ve başarılı performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Serel Yereli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından sık sık söz ettirmeye devam ediyor.
Londra'ya taşınarak yaşamını yurt dışında devam ettiren Yereli, oyunculuk kariyerinden sonra şarkıcılığa soyunmuş ve geçtiğimiz günlerde klip çekimleri için giydiği kıyafeti ve verdiği konserle gündeme gelmişti.
Cadılar Bayramı pozu sosyal medyayı salladı
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Serel Yereli, özel hayatına dair paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelemeye devam ediyor. 500 K takipçili Instagram hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla kendine hayran bırakan ünlü isim bu kez Cadılar Bayramı olarak bilinen Halloween kutlamasında bulundu.
"Cadıların en güzeli"
Cadılar Bayramı kutlamasında bulunan 26 yaşındaki güzel isim odasında ayna karşısına geçerek bacak dekolteli pozlarını ve İngiltere'de bulanan gittiği Pumpkin Picking Village'da çekildiği fotoğraf karelerini hayranlarıyla paylaştı. Yereli'nin paylaşımları kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken takipçileri o gönderinin altında, "Cadıların en güzeli", "Fıstık gibi olmuşsun yine", "Kusursuz büyücü" gibi yorumlarda bulundu.