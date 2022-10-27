Yaşamayan yok! Uyumak üzereyken düşme ve sıçrama hissi neden olur?

Başlığı okuyunca birçok insan 'evet bende aynısını yaşıyorum' diyerek haberi okumaya başladı. Çünkü bu durumu neredeyse yaşamayan yoktur. Tam uykuya dalmak üzereyken birden yüksek bir yerden düştüğümüzü hissederiz ve irkilerek uyanırız. Rüya mı gördüm diye düşünürüz. Meğer işin aslı çok başlaymış uzmanlar açıkladı.

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Uykuya dalmak üzereyken ya da uykunun en tatlı yerinde birden yüksek bir yerden aşağıya düştüğümüzü hissederiz ve irkilerek uyanırız. Bu bazen rüya görme ile birlikte yaşanırken, bazı durumlarda da uyanıklık ile uyku arasında yaşanır. Çoğumuz kabus gördüm dese de aslında işin aslı çok başkaymış.

Bu düşme hissiyle ilgili birçok farklı söylenti bulunuyor fakat bilimsel sebebini çok az kişi biliyor.

Uyku sırasında düşme hissinin tetikleyicileri

Fazlasıyla yaygın olan bu duruma beyindeki iki bölgenin kontrol çatışması sebep oluyor. Bu düşme hissine hipnik seğirme ismi veriliyor. Bir başka deyişle beynimiz uyku için çevreyle bağlantısını keserken kasların kasılmasıyla ortaya çıkan bir çatışma sonucudur. Bazen fark edilmeyen, bazen de insanı yatağından sıçratan bir sarsıntı durumu yaşatıyor.



İnsanların yüzde 70'i bunu yaşıyor

Bilimsel olarak söyleyecek olursak tıbbi adı miyoklonus. Genel olarak kasılmalara pozitif, gevşemelere ise negatif miyoklonus ismi veriliyor. Uzmanlar, insanların yüzde 60 ila 70'inin, uykuya dalmak üzereyken bu hissi yaşadığını belirtiyor. Bunun yanı sıra bu sıçramaların geç saatte egzersiz yapanlarda daha çok görüldüğü belirtiliyor.

Tetikleyicileri azaltmak için elinizden geleni yaptığınızdan emin olmak, genel uyku kalitenize yardımcı olması açısından önemlidir ve bu tür uykuyu bozan hareketlerin sıklığının azaltılmasına yardımcı olabilir.

Peki rüyada yüksekten düşmek ne anlama gelir?

Rüyada yüksekten düşmek genel olarak ferah ve rahat bir yaşama yorulur. Rüya sahibinin yaşadığı sıkıntılar, üzüntüler ve kader ile dertlerin kısa bir zaman içerisinde son bulacağına delalet eder. Kişinin borçlarını tamamen ödeyeceğini, sıkıntılardan kurtulacağına ve rahat bir yaşama erişeceği üzerine işaret eder. Rüyada düşmenin tersine gerçek yaşamda tüm zorluklardan kurtulmak ve hem maddi hem de manevi açıdan düze kavuşmak anlamına gelmektedir.

Rüyada yüksekten boşluğa düştüğünü görmek

Rüyada yüksekten boşluğa düştüğünü görmek rüya sahibinin sıkıntılı bir dönemden kısa zaman içerisinde kurtulacağı üzerine yorulur. Yaşadığı problemler maddi ya da manevi olabili