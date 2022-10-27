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Sözcü yazarı ekonomist Ege Cansen'in Togg iddiası olay oldu ARGE merkezi olacak

Sözcü yazarı ekonomist Ege Cansen'in Togg iddiası olay oldu ARGE merkezi olacak

Türkiye'nin otomobili Togg'un açılışına iki kala kala Sözcü yazarı Ege Cansen'den çok tartışılacak bir yazı geldi. Togg'u "akla ziyan bir proje" olarak niteleyen Cansen, "Hükümet, başı zarardan bir türlü kurtulamayacak TOGG için bu argümana sarılacaktır. TOGG, otomotiv mühendisliğinde bir ARGE merkezi olacak" iddiasında bulundu.

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Türkiye'nin otomobili Togg'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü'nün resmi açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı törenle 29 Ekim'de yapılacak.

2030'a kadar 1 milyon adet üretim hedefi konulan Togg için çok farklı görüşler de dile getiriliyor.

Herkesin sabırsızlıkla beklediği açılışa sayılı saatler kala Togg projesine çok sert eleştiriler Sözcü yazarı ekonomist Ege Cansen'den geldi.

"Kara geçmesi mümkün değil"

"Togg" başlıklı yazısında Cansen, "Yaklaşık dört yıl önce Başkan Erdoğan “yerli ve milli” otomobil üretme kararı almıştı. Ben de bunu “akla ziyan bir proje” diye nitelendirmiştim. Çünkü gümrük birliği içinde kalındıkça, bu yatırımın öngörülebilir hiçbir vadede kâra geçmesi mümkün değildi. Bugün de aynı kanıdayım. TOGG'u üreten kuruluş -ki aslında onun adı TOGG'dur- bir KİT'tir ve KİT kalacaktır." dedi.

"Togg ARGE merkezi olacak"

"Yani tek başına hesaplanırsa külfeti nimetinden çoktur" iddiasında bulunan yazar, yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Ancak yaratacağı “dışsal” ekonomiyle fizibildir denir. Yani firma “bireysel kâr” edemese de çevresine veya ülkeye “toplumsal fayda” sağlayabilir. Hükümet, başı zarardan bir türlü kurtulamayacak TOGG için bu argümana sarılacaktır. TOGG, otomotiv mühendisliğinde bir ARGE merkezi olacak ve burada araç yanında, bilgi ve beceri de üretilecektir diyecektir.

"Halkın sırtına binecek"

AKP'nin propaganda uzmanları “yapamazsın dediler ama biz yaptık” diyerek konuyu saptırmasına izin vermemek için bu yazıyı yazdım. Kimse “yapamazsın” demedi. Bu yatırım gayri iktisadidir dedi. Mesela benim söylediklerim şuydu: Bu otomobil, markası dışında yerli ve milli olmayacaktır. Üstelik külfeti, nimetini aşacaktır. Bu külfet diğer gösteriş yatırımlarının külfeti ile birlikte hayat pahalılığı olarak halkın sırtına binecektir. Kararı, bunu bilerek verin."

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