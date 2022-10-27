Yılanının içinden kadın çıktı! 2 saatte canlı canlı yutmuş cesedi yılanın içinde bütün haldeydi

ENDONEZYA 'dan gelen piton yılanı görüntüsü izleyen herkesin kanını dondur. Daha önce de benzer olaylar yaşanmıştı. Ama bu çok farklı. 54 yaşındaki kayıp kadın piton yılanının içinde bulundu. Yılanı yakalayan köylüler palalarla karnını yarınca şoke oldu. Zira piton yılanı kadını henüz sindirmeye vakit bulamamıştı. Dünya gündeminde viral olan videoda kadının cesedinin pitonun içinden çıkarılma anları var. Haberin devamında izleyeceğiniz görüntüler için +18 uyarısı yapmamız gerekiyor. Polis kadının yılan tarafından yutulurken canlı olduğunu ve yılanın yutmasının 2 saat sürdüğünü söyledi. İşte dünyanın konuştuğu olayın detayları: