BIST 3.946
DOLAR 18,61
EURO 18,70
ALTIN 994,66
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Samsun'da bahçeye incir toplamaya gitti ağaçta asılı kadın buldu kimliği tespit edildi

Samsun'da bahçeye incir toplamaya gitti ağaçta asılı kadın buldu kimliği tespit edildi

SAMSUN'da bir bahçede incir ağacına asılı halde ölü bulunan yaşlı kadının kimliği tespit edildi.

Abone ol

Olay, İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde dün meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, incir toplamak için bahçeye giden bir kişi yaşlı kadını asılı halde gördü. Mahalle sakini 112'yi arayarak durumu bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kimliği belirsiz kadının cansız bedeni otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis yaptığı araştırma sonucu ölen kadının 74 yaşındaki Makbule Doğan olduğunu tespit etti. Soruşturma devam ediyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Dış ticarette korkutan Eylül verileri yüzde 70.2'ye geriledi
Dış ticarette korkutan Eylül verileri yüzde 70.2'ye geriledi
Doğru Yatırım Yaparak Kazandılar
Doğru Yatırım Yaparak Kazandılar
Spor ayakkabılar nasıl temizlenir? İşte ilk günkü gibi yapacak yöntem!
Spor ayakkabılar nasıl temizlenir? İşte ilk günkü gibi yapacak yöntem!
Merkez Bankası enflasyon tahminini 5 puan yükseltti! Şahap Kavcıoğlu'ndan flaş açıklamalar
Merkez Bankası enflasyon tahminini 5 puan yükseltti! Şahap Kavcıoğlu'ndan flaş açıklamalar
Adana'da teröriste para aktaran sanığa istenen ceza belli oldu
Adana'da teröriste para aktaran sanığa istenen ceza belli oldu
Ihlamurun kilosu 400 TL'ye satılıyor
Ihlamurun kilosu 400 TL'ye satılıyor
Sözcü yazarı ekonomist Ege Cansen'in Togg iddiası olay oldu ARGE merkezi olacak
Sözcü yazarı ekonomist Ege Cansen'in Togg iddiası olay oldu ARGE merkezi olacak
Sağlıkta devrim yılı olacak! 81 ilde başlıyor: Her kesimi rahatlatacak uygulamalar
Sağlıkta devrim yılı olacak! 81 ilde başlıyor: Her kesimi rahatlatacak uygulamalar
Ekonomik güven endeksi ekim ayında arttı
Ekonomik güven endeksi ekim ayında arttı
Yaşamayan yok! Uyumak üzereyken düşme ve sıçrama hissi neden olur?
Yaşamayan yok! Uyumak üzereyken düşme ve sıçrama hissi neden olur?
İzmit'te 'ne bakıyorsun' kavgası! Gözaltına alınanlar var
İzmit'te 'ne bakıyorsun' kavgası! Gözaltına alınanlar var
Ahıra süt sağmaya giden kız elektrik akımına kapılarak öldü
Ahıra süt sağmaya giden kız elektrik akımına kapılarak öldü