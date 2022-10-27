Açlık sınırı asgari ücretin 1.925 lira üzerine çıktı! Aylık 24 bin TL kazanamayan yoksul

TÜRK-İŞ Ekim 2022 açlık ve yoksulluk sınırlarını açıkladı. Buna göre ekim ayında açlık sınırı 7 bin 425 TL'ye yükselirken, yoksulluk sınırı ise 24 bin 185 liraya çıktı. Böylece, açlık sınırı asgari ücretin 1,925 TL üzerine çıktı.

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Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) 2022 Ekim’e ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı verilerini açıkladı. Buna göre, dört kişilik bir ailenin aylık gıda harcamalarını kapsayan açlık sınırı eylülde 7 bin 245 TL iken ekimde 7 bin 425 TL’ye çıktı.

Yoksulluk sınırı 24 bin lirayı geçti

Kira, fatura, eğitim, giyim, ulaşım gibi tüm giderlerini kapsayan yoksulluk sınırı ise 23 bin 600 TL’den 24 bin 185 TL’ye yükseldi.

Bekar bir çalışanın aylık masrafı 9 bin 705 TL

Eylül ayında bekâr bir çalışanın yaşama maliyeti 9 bin 470 lira iken, ekimde bu rakam 9 bin 705 liraya çıktı.

Gıda fiyatları bir yılda yüzde 134 arttı

Türk-İş’in hesaplamasına göre, gıda fiyatları ekimde yıllık bazda yüzde 134,7 arttı. Mutfak enflasyonu ekimde aylık bazda ise yüzde 2,48 yükseldi.

Hayat pahalılığı kasırga gibi yıkıp geçiyor

Raporda “Hayat pahalılığı bir kasırga gibi aile bütçesini yıkıp geçiyor” denildi ve şöyle devam edildi:

- TÜRK-İŞ çalışmasının ortaya koyduğu gibi, bilhassa son bir yıl içinde aşırı yükselen gıda fiyatları bireyleri ve aileleri çok olumsuz etkiledi. Gıda fiyatlarının artmasında öncelikle yetersiz üretimin olması, tarımsal üretim girdilerinde maliyet artışları ile üretim, tedarik ve satış zinciri içerisinde orantısız fiyat değişimleri önemli rol oynadı.

- Özellikle son bir yıldır, enflasyon pahasına üretim ve büyüme tercih edilerek piyasa canlı tutuldu, çarklar döndü. Ancak bunun maliyeti de ağır oldu. Mili gelirden emeğin aldığı pay giderek geriledi.

- Yoksul daha da yoksullaştı. Enflasyon kadar ücret zammı var olan sefaletin sürmesi anlamındadır. Yetersiz ücret geliri karşısında devam eden fiyat artışları, hayatı pahalılığını dayanılmaz noktalara taşıdı.