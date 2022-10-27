Bu yöntemlerle pürüzsüz bacaklara sahip olabilirsiniz! Selülitlere veda

Selülitler portakala benzetilir. Vücutta çukurlu, pürüzlü görünüme neden olurlar. Genellikle kalça ve bacak bölgesinde çok görülürler. Kadınlarda erkeklere oranla daha fazla olur. Selülitlerden kurtulmak zor gibi olsa da yapabileceğiniz yöntemler bulunuyor.

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Selülit görünümünde epidermis ve dermis adı verilen katmanların altında yağ hücresi depolanır. Bundan dolayı portakal görünüme neden olur. Genişleyen yağ hücreleri şişkinliklere yol açarken, sıkı septa yağ dokusunu büzer ve çukurlar oluşur. Yani selülite neden olur.

Selülit neden olur?

Birçok kişi selülitin kilodan ve hareketsizlikten oluştuğunu düşünse de, selülit çok zayıf birinde dahi görülebilir. Nedeni kesin olarak bilinmese de deri altındaki bağ dokusu ile yağ tabakası arasındaki etkileşimin sonucu olarak ortaya çıkar. Vücuttaki yağın dağılım şekli de selülite yatkınlık oluşturabilir. Pek çok farklı faktör selülite neden olabileceğinden, hemen hemen tüm kadınlar hayatlarının bir döneminde vücutlarının herhangi bir kısmında selülit problemi yaşayabilir.

Selülit belirtileri nelerdir?

Selülit, kalça, uyluk, karın gibi bölgelerde çıkıntılı bir cilt görünümüdür. Hafif selülitli ciltte portakal kabuğu görüntüsü sadece uyluklar gibi etkilenen alan sıkıştırılarak görülebilir. Ancak selülit şiddetlenmişse vücut normal bir pozisyonda iken de fark edilebilir. Selülitler ciddi bir tıbbi durum değildir. Birçok doktor selülitin oldukça normal bir durumu olduğunu söylerler.

Selülitin dereceleri

Derece 1: Yatarken ve ayakta dururken portakal kabuğu görünümü fark edilmez ve cilt pürüzsüz görünür.

Derece 2: Yatma sırasında cilt pürüzsüz görünür, ancak ayaktayken bir miktar çukurlaşma fark edilir.

Derece 3: Ayakta dururken ve uzanırken ciltte portakal kabuğu görünümü vardır.

Selülitten korunma yolları

Vücudumuzda selülit oluşmasını tamamen engellemek mümkün değildir. Fakat alabileceğiniz bazı önlemlerle görünümünü azaltabilirsiniz. Aktif bir yaşam tarzı ve sağlıklı beslenmek bunlardan birkaçıdır. Uyluk ve göbek için kas güçlendirici egzersizler selülitin göründüğün bölgeleri şekillendirmeye ve belirginliği azaltmaya yardımcı olur.

Fazla kilolardan kurtulmak selülit görünümünü azaltır. Ancak bazı insanlar kilo verdiklerinde selülitin daha belirgin olması mümkündür. Genellikle hızlı ve çok kilo veren insanlarda oluşan gevşek cilt, selülit görünümünün daha belirgin hale gelmesine neden olur. Bu yüzden kiloları yavaş vermek gerekir.

Selülit görünümünü azaltmak için piyasada birçok ürün satılmaktadır. Örneğin at kılı fırçası satın alarak doğal yağlarla vücudunuza masaj yapabilirsiniz.