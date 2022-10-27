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Binali Yıldırım taburcu oldu! İşte Binali Yıldırım'ın ilk sözleri...

Binali Yıldırım taburcu oldu! İşte Binali Yıldırım'ın ilk sözleri...

AZERBACAN'da trafik kazası geçirerek yaralanan AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu... Yıldırım, ''Kaza sonucu başımda cerrahı müdahaleyi gerektiren bir kesik vardı. 2 defa ameliyat gerektirdi'' dedi.

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Azerbaycan'da trafik kazası geçiren AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, İstanbul'da hastaneden taburcu oldu. Yıldırım, hastane çıkışında gazetecilerin sorularını cevapladı. İşte Binali Yıldırım'ın açıklamaları...

- Çeşitli açılışlar ve temel atmalar sebebiyle heyet halinde Azerbaycan'a gitmiştik. Dönüş yolunda benim, İstanbul Milletvekilimiz ve yakın korumanın içinde bulunduğu araç kaza yaptı, birkaç takla attık, ağır bir kaza geçirdik.

Köprücük kemiği iman tahtasından ayrılmış

- Kaza sonucu başımda cerrahı müdahaleyi gerektiren bir kesik vardı. 2 defa ameliyat gerektirdi.

- Ayrıca köprücük kemiği iman tahtasından ayrılmıştı. Bu da bir operasyonla düzeltildi. İki kaburga kırığım var, herhangi bir işlem yapılamıyor, zaman içinde iyileşecek.

- Vücudun çeşitli yerlerinde doku ve kas ezikleri var, zaman içinde toparlanacak. Bir hafta içinde ilk müdahale Azerbaycan'da yapıldı, helikopterle Azerbaycan'ın hastanesine getirildik.

- Cumhurbaşkanımızın doktorları her an bizlerle ilgilendiler. Azerbaycan'da ilk müdahaleler yapıldıktan sonra ambulans uçakla memleketimize geldik, Çam Sakura'da daha kapsamlı tedavilere devam ettik.

Bir dizi ameliyatlar var

- Bir dizi tedavi ameliyatlar var. Kafamdaki cerrahi müdahale ve yırtığın düzeltilmesi için alanında oldukça uzaman Ömer Özkan hocamıza, İstanbul'da bu konuda ortopedist uzman Elçin Hanıma şükranlarımı sunuyorum. Köprücük kemiğinin yerine yerleştirilmesinde dünyaca ünlü, cumhurbaşkanımızın doktorluğunu da yapmış Mehmet Demirhan hocamıza ve ekibine de teşekkür etmek isterim.

Tedavim evimde devam edecek

- Özel teşekkürüm kazanın olduğu andan itibaren süratle Azerbaycan'a gelen ailem, eşim Semiha Hanıma, çocuklarım Bahar Büşra, Erkam ve Bülent'e ve bütün aileme de gösterdikleri destekten dolayı da teşekkür ediyorum.

- İyiyiz. Bundan sonra tedavimiz evde devam edecek. İhtiyaç olursa hekimlerimiz her zaman gerekli katkıyı sağlayacaklar. 7/24 her türlü zorluklara rağmen bizatihi gelerek bizi ziyaret eden bütün dostlarıma, vatandaşlarıma, çalışan arkadaşlarım yanımdan ayrılmadı.

- Milletimiz akın akın, gelebilen geldi. Dualarını ettiler. Böyle bir milletin evladı olmanın gururunu bir kez daha yaşadım.

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