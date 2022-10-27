Papatya suyuyla saç nasıl açılır? Sarı saçlara sahip olmanın ucuz ve kolay yolu!

Saç rengini açmada uygulanan en eski ve doğal yöntem papatya suyu. Saçlarında kimyasal boyaları kullanmak istemeyen, boyaya alerjisi olanların ya da tamamen doğal bir yöntem olduğu için tercih edilen papatya suyu, saçların rengini doğal bir sarıya çeviriyor. İşte papatya suyuyla saç açmanın yolu...

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Konu saç renginin açılması olunca bunun için uygulanan doğal yöntemler kadınların en çok merak ettiği konulara giriyor. Papatya suyu, uzun yıllardan beri saç rengini açmada işe yaradığı iddia edilen bir yöntem. Peki ama papatya suyu gerçekten saçları sarı rengine dönüştürür mü? Saçını boyatamayanların, boyatmak istemeyenlerin, kimyasal alerjisi olanların saç açmak için tercih edilebilecek bir yol. Siz de papatya suyuyla saç renginizi açmak istiyor ama nasıl uygulayacağınızı bilmiyorsanız haberimiz sizin için!

Papatya suyu saça nasıl uygulanır?

Bir avuç dolusu papatya kurusu ile en az 2 su bardağı suyu kaynatın.

Kaynayan su rengini saldıktan sonra 10-15 dakika kadar soğumaya bırakın.

Soğuyan papatya suyunun tamamını saçınıza sürün ve güneşe çıkarak saçınızın kurumasını bekleyin.

(Aynı işlemi kışın uygulayacaksanız, saç kurutma makinesini kullanabilirsiniz.)

Bu işlem sonrasında saçınız yarım ve 1 tona kadar açılacaktır. Ancak daha iyi bir sonuç elde etmek için aynı işlemi 4-5 kez tekrar etmekte yarar var.

Papatya suyunun faydaları neler?

Papatya suyunun saç rengini açmasının dışında birçok da faydası da var.

-Saçların dökülmesini engeller, dolgun gösterir ve saç köklerinin daha güçlü olmasını sağlamaktadır.

-Cilt için de besleyici ve onarıcı özellikleri bulunmaktadır.

-Özellikle sinir yolu hastalıkları için bire birdir.

-Bağırsak ve sindirim sorunu yaşayanlar içinde papatya suyu önerilmektedir.

-Mide fonksiyonlarının düzenli çalışmasında papatya suyu önerilmektedir.

-Ağır gribal durumlarda da papatya suyu veya papatya çayı tüketilmelidir. Ateş düşürücü ve terletici özelliği ile grip hastalıklarında bire birdir.

Papatya suyu ne kadar?

Papatya suyu artık her aktar ve eczanede de hazır olarak satılıyor. Sizler de papatya suyunu evde kendim yapmak yerine hazır alacağım diyorsanız bunun için ödemeniz gereken ücret ortalama 15 lira…

Bonus: Oksijenli su ve papatya çayı ile saç açma

Malzemeler

Yarım bardak su

5 yemek kaşığı oksijenli su

5 yemek kaşığı limon suyu

Yarım bardak demlenmiş papatya çayı

Sprey şişesi

Uygulanışı

Uygulamadan önce saçlarınızı yıkayın ve kurulayın.

Daha sonra saçlarınızı bölümler halinde ayırarak bu karışımdan sürün.

Şişe kullanmanız daha kolay uygulamanızı ve karışımın daha iyi karışmasını sağlayacaktır.

Saçlarınızın her bölümüne bu spreyden sıkarak iyice nemlenene kadar uygulayın.

Bütün saçlarınızı bu karışımla kaplandığından emin olduktan sonra saçlarınızı alüminyum folyo ile kaplayın.

Güneş önüne oturun ve 45 dakika bekleyin.

Sonrasında şampuanla saçlarınızı durulayın.