Çanakkale'de çocuk parkında dehşet! Otururken kanlar içinde kaldı sonrası feci...

ÇANAKKALE'den son gelen haber korkunç! Arkadaşları ile bir parkta oturduğu sırada silahla vurulan genç kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Barbaros Parkı'nda oturan İpek Kürşat (36), arkadaşlarıyla sohbet ettiği sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından silahla vurularak yaralandı.

Hastaneye kaldırılan Kürşat, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Cenaze otopsi için Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kaçan şüpheli aranıyor

Cinayetle ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.