İsmail Küçükkaya 'icazet aldı' lafına sinirlendi Ahmet Hakan'a bağlandı! Bu yayın olay oldu

28 Ekim 2022 cuma günü yapılacak Türkiye Yüzyılı etkinliği medyada büyük tartışmalar çıkardı. İsmail Küçükkaya programına davet ettiği Meral Akşener'e "davet edilen gazeteciler gitmeli mi" diye sorunca eleştirilerin hedefine oturmuştu. Meral Akşener'den icazet aldı denilen İsmail Küçükkaya CNN Türk canlı yayınında Ahmet Hakan'a bağlandı. Ahmet Hakan ile diyaloğu da Hakan'ın yaptığı finalde olay oldu.

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Halk TV'de İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah'ın konuğu İyi Parti lideri Meral Akşener oldu. İsmail Küçükkaya bu programda Akşener'e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 28 Ekim Cuma günü gerçekleştireceği “Türkiye'nin Yüzyılı” programına bazı gazetecilerin davet edilmesini hatırlatarak “Ne dersiniz? Gidelim mi?” diye sordu.

Ahmet Hakan, Küçükkaya’nın bu sorusunu bugünkü köşesine taşıdı. Hakan, kendisinin böyle bir soru sorması halinde tepki toplayacağını belirtti.

CNN Türk'te dün akşam Ahmet Hakan'ın sunduğu "Tarafsız bölge" programında Küçükkaya eleştiri konusu oldu. Canlı yayınına bağlanan Küçükkaya, Zafer Şahin ve Ahmet Hakan'ın yorumlarına tepki gösterdi.

"31 yıllık gazeteciyiz..."

CNN Türk'teki açıklamalarından sonra Küçükkaya bu sabah da kendi programında Ahmet Hakan'a şöyle yanıt verdi:

“Ahmet Hakan'ın programında bir arkadaş İsmail Küçükkaya icazet aldı dedi. Hafif tebessüm ettim. Sonra Ahmet Hakan da 'ne kadar saçma bir şey' dedi. Normalde gülüp geçerim ama 'ne kadar saçma' deyince dedim ki izlememiş. Bir mesaj attım Ahmet Hakan'a. Hakan da İsmail izliyor bağlansın dedi, bağlandım.

Bugün de yazmış. Kendisinin de birtakım dertleri var. O ayrı. Fakat şunu söyleyeyim; 31 yıllık gazeteciyiz, hükümetten gelen bir davete katılıp katılmayacağımızı bir başka siyasiye soracak değiliz. Siyasilerden icazet alacak değiliz."

"Kendi üslubum içerisinde Akşener'in o davete katılıp katılmayacağını öğrenmek isterken..."

O yayın içinde iki davetin birbirine denk geldiğini söyleyen Küçükkaya, bu soruyla iktidarın muhalefete TOGG davetini de düşündüğünü belirtti. Kılıçdaroğlu'nun katılmayacağını duyurduğunu belirten Küçükkaya, "Acaba Akşener katılacak mı?" sorusunu sorguladığını ifade etti. Küçükkaya sözlerine şöyle devam etti:

"Aynı dakikalarda gazetecilerin AK Parti'nin davetine katılıp katılmayacağı konuşuluyor ya ben ikisini bağladım. İzleyenler biliyor. Yoksa icazet almak değil. Neden icazet alacağız. Ayrıca o ilişki bağlamında yorumlar yapılıyor taraflı gazetecilik, tarafsız gazetecilik. Ya Meral Akşener muhalefette. Onun yaptığı açıklamaları televizyonların zaten yüzde 90'ı görmüyor. Gücü yok, kuvveti yok, kudreti yok. Yani karşınızdaki iktidar olsa tamam. Ama muhalefet mücadeleci bir kadın.

Yani kendi üslubum içerisinde Akşener'in o davete katılıp katılmayacağını öğrenmek isterken o bağlam içinde bir muhabbet konusu olsun. Peki gazetecilere ne diyorsunuz? şeklinde bir yorumdu.”