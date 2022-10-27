Kolumu kaldıracak halim yok diyenleri dipçik gibi yapacak karışım!

Genelde bitkinlik, yorgunluk şeklinde tarif edilen halsizlik birçoğumuzun özellikle son günlerde yaşadığı durumların başında geliyor. Yataktan bir türlü kalkamıyor, kendinizi sürekli yorgun ve bitkin hissediyorsanız işte sizi dipçik gibi yapacak doğal karışım...

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Uyanmanız gerekiyor ama siz hala yataktan kalkacak gücü kendinizde bulamıyorsanız size güzel bir haberimiz var. Üzerinizdeki 'ölü toprağını' attıracak sizi dipçik gibi yapacak doğal kürün tarifi haberimizde. Her gün düzenli için enerjiniz ve keyfiniz yerine gelsin.

Gün içinde yaşadığımız stres, grip, uykusuzluk, yanlış beslenme gibi durumlarda halsizliğe neden olabilir. Sizler için halsizliğe iyi gelen yiyecekler, çorbalar, çaylar, meyveler ve sebzeler nelerdir ayrıntıları ile bir araya getirdik.

Halsizliğe iyi gelen şeyler nelerdir?

Yoğun tempodan dolayı insanlar yorgun düşebilmektedir. Bu yorgunluktan dolayı da kişiler halsiz bir hale gelebilmektedir. Halsizlik ve yorgunluk için kişilerin belli başlı yapabileceği bazı şeyler bulunmaktadır. Bir kişinin zinde yaşaması oldukça önemlidir. Zinde olmayan kişi hayatında sıkıntılar yaşayabilmektedir. Bitkinlik, yorgunluk, uyuşukluk kişileri çok fazla etkilemektedir.

Acaba nedeni kansızlık mı?

Bir insanda halsizlik olduğunda akla ilk gelen sorun kansızlıktır. Kansızlıktan dolayı kişiler gün içerisinde zihinsel ya da metal olarak yorgunluk hissetmektedir. Hatta vitamin ve mineral eksikliğinden dolayı da kişilerde halsizlik meydana gelebilmektedir. Tüm bu sorunlardan kurtulabilmek için düzgün beslenmek ve gerekli olan vitamin, minerallerin alınması gereklidir. Eğer bir kişide yorgunluk ya da halsizlik sürekli şekilde devam ediyor ise bir doktora gözükmesi gerekmektedir.

Halsizliğin giderilmesi için bunlar yapın;

*Düzenli bir şekilde kahvaltı yapılması gerekmektedir.

*Bol miktarda su içilmelidir.

*Omega 3 kaynaklı besinlerin tüketilmesi gerekmektedir.

*Özellikle yoğurt çok iyi gelmektedir.*

*Beyaz ve yeşil çaylar tüketilmelidir.

*Yumurta ve kırmızı etinde sürekli olarak tüketilmesi gerekmektedir.

*Aynı zamanda spor ve düzenli bir uykunun da olması gerekmektedir.

Halsizliğe iyi gelen yiyecekler, nelerdir?

Vücut üzerinde olan yorgunluğu ve halsizliği atabilmek için bitkiler çözümlerde bulunmaktadır. Doğal ve bitkisel kaynaklar sayesinde kişiler gün içerisinde oldukça zinde bir yaşam sürebilmektedir. Bu doğal ve bitkiler kaynaklar arasında şu besinler yer almaktadır;

Ceviz, fındık, badem vb. kuruyemişler,

Su tüketmek,

Çörek otu,

Çorba ve aynı zamanda düzenli bir şekilde soğan ve sarımsak,

Yeşil çay,

Evde kolay bir şekilde ulaşabileceğiniz bu besinler sayesinde zinde bir yaşam sürebilmek mümkündür. Bu besinler ile hem zihinsel hem de fiziksel olan yorgunluktan kolay bir şekilde kurtulmak mümkündür. Özellikle kahvaltı çok önemlidir. Et, yumurta, süt gibi ürünler de sıklık ile tüketilmesi gerekmektedir.

Halsizliğe iyi gelen diğer yiyecekler ise şu şekildedir;

Pırasa ve bamya; b vitamini içermektedir. Bu b vitamini sayesinde doğal bir şekilde halsizlikten kurulmak mümkündür. Bir insan sebze ağırlıklı beslendiği zaman vücudunda olan değişimi fark edecektir ve halsizlik, yorgunluk gibi sorunlardan da uzaklaşacaktır.

Tahıllı gıdalar; beslenme alışkanlığı olmayan kişilerde sıklık ile halsizlik sorunu ortaya çıkabilmektedir. Tahıllı gıdalar bu halsizlik sorununa yardımcı olacaktır. Ayrıca Türk kahve tüketerek de gün içerisinde olan halsizlikten kurtulmak mümkündür.

Havuç; içerisinde A vitamini bulunmaktadır. A vitamini halsizliği iyi gelen vitaminler arasında yer almaktadır. Havuç suyu şeklinde ya da havucu rendeleyerek tüketmek oldukça iyi gelecektir. Ayrıca havuca yağ ekleyerek de tüketirseniz de halsizliğiniz ortadan kalkacaktır.

Kivi; içerisinde çok miktarda demir bulunmaktadır. Demir de halsizliğe oldukça iyi gelmektedir. Aynı zamanda kivi içerisinde C vitamini de bulunmaktadır.

Halsizliğin giderilmesi oldukça kolaydır. Belli başlı besinler, vitaminler, mineraller halsizliğe iyi gelmektedir. Halsiz olan bir kişinin yaşam kalitesi düşecektir. Bundan dolayı da birçok sorunlar yaşayacaktır. Düzensiz beslenmek ya da yetersiz uyku da halsizliğe neden olabilmektedir.