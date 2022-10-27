Siirt'te kaybolan iki çocuk bakın nerede bulundu! Meğer 21 yaşındaki...
SİİRT'in Kurtalan ilçesinde kaybolan 2 çocuk, ekiplerin çalışmaları sonucu Diyarbakır'da bulundu. Çocukların trene bindiği şüpheli gözaltına alındı.Abone ol
24 Ekim'de Kurtalan ilçesinde kayıp müracaatında bulunulan 12 yaşlarındaki Z.Y. ve Z.K'nin bulunmasına yönelik çalışma başlatıldı. Bölgede güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, çocukların S.S. (21) ile Kurtalan Tren İstasyonunda aynı trene binerek Diyarbakır'a gittiklerini belirledi.
Operasyon yapılan adreste bulundular
Kayıp çocukların Diyarbakır'da şüphelinin dayısına ait ikamette bulunduğunu tespit eden ekipler, Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Diyarbakır'da iki farklı adrese operasyon düzenledi.
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince yapılan aramada, Z.Y. ve Z.K. adreste bulundu. Ekipler şüpheli S.S'yi gözaltına aldı.