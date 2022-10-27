Türk Hava Yolları İstanbul-Kerkük direkt uçuşlarına başladı

Türk Hava Yolları (THY) Kerkük Havalimanı'na, İstanbul'dan ilk doğrudan uçuşunu düzenledi.Havalimanına inen uçak, havalimanında su takıyla karşılandı.Abone ol
İstanbul Havalimanı'ndan kalkan THY'ye ait TK6890 sefer sayılı uçak, saat 10.30'da hareket etti. Uçak, Kerkük Havalimanı'na 13.00'te indi.
Uçuşta, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Kerkük Valisi Rakan Said, Türkiye'den Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Irak Türkmenleri yetkilileri, DEİK Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı Halit Acar ve Kerkük Türkmen iş insanları da hazır bulundu.
Kerkük Havalimanı'na inen uçak, havalimanında su takıyla karşılandı. Aynı uçak akşam saat 16.40'ta Kerkük'ten İstanbul Havalimanı'na ilk tarifeli seferini icra edecek.