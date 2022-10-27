Gönül Dağı'nı izleyen Beren Saat'i gördü şok oldu! Nasıl yani dedirten olay

3 sezondur TRT 1 ekranlarında izleyenlerin içini ısıtan dostluk, aile bağları ve merhamet konusu ile sevilen dizi Gönül Dağı'nda, son yaşananlar seyircinin de kafasını karıştırdı. Dizide Dilek karakterine hayat veren Gülsim Ali İlhan'ın ayrılması ile başlayan değişim fırtınası baş döndürdü. Dizide Taner'in yeni sevgilisi Selma Öğretmen'i gören bu Beren Saat mi dedi.

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TRT 1 ekranlarında cumartesi akşamları yayınlanan bozkır dizisi Gönül Dağı 2. sezona pek hoş olmayan olaylarla başlasa da kısa sürede toparlandı. Taner'in biricik aşkı Dilek'in ölümünün ardından işler nasıl ilerleyecek, yerine kim gelecek derken seyirci şok oldu.

Konusu ve oyuncu kadrosuyla cumartesi günlerine damga vuran, rakiplerine nal toplatan ve reyting listesinin değişmez dizisi olan Gönül Dağı'nda 2.5 yılın ardından bir ilk yaşandı seyirciye bu kadar benzerlik olmaz dedirtti.

3. sezonunda Gönül Dağı yepyeni oyuncu transferleriyle kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Diziye Aylin karakterleriyle Berfin Kıymaz'ın katılmasının ardından genç bir isim daha dahil oldu.

Beren Saat'in kopyası

Melis Sevinç, Selma öğretmen rolüyle izleyici karşısına çıktı.Beren Saat'in birebir kopyasını getirdiler.

Diziye ilk olarak mühendis Aylin rolüyle Berfin Kıymaz katılmıştı. Şimdi bomba bir transfer daha yapıldı. Gönül Dağı'na Selma öğretmen karakteriyle genç oyuncu Melis Sevinç dahil oldu. Yaşanan bu gelişme heyecan yaratırken "Beren Saat'in birebir kopyasını getirdiler!" yorumlarının yapılmasına da neden oldu.

Dizide şok edecek olaylar ardı sıra yaşanırken Gönül Dağı kadrosunu güçlendirecek transferlere imza atıyor. Diziye ilk olarak mühendis Aylin rolüyle Berfin Kıymaz katılmıştı. Şimdi bomba bir transfer daha yapıldı.

Taner'in yeni aşkı Selma Öğretmen

Gönül Dağı'na Selma öğretmen karakteriyle genç oyuncu Melis Sevinç dahil oldu. Yaşanan bu gelişme seyircide büyük heyecan yarattı.

Öte yandan diziye katılan genç oyuncu Melis Sevinç, Beren Saat'e olan benzerliğiyle dikkatleri üzerine çekti.

Melis Sevinç kimdir?

Melis Sevinç 1999 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. 2018 de Boğaziçi Üniversitesini kazanan ve Turzim İşletmeciliği eğitimi alan Melis Sevinç üniversite eğitimi sırasında ID Studio Sanat menajerlik ile tanışmış ve aldığı oyunculuk eğitimleri sonrası dizilerde yer almaya başladı.

Oyunculuğa Zalim İstanbul dizisi ile başlayan Melis Sevinç 2022 yılında Hayaller ve Hayatlar dizisinde Lale karakterini oynadı.

Melis Sevinç şimdilerde ise Gönül Dağı dizisinde kasabaya yeni gelen Selma öğretmen karakterini oynuyor.