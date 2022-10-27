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Bakan Bozdağ'dan Türk Tabipleri Birliği açıklaması: Yeni bir hazırlık yapıyoruz

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bakan Bozdağ'dan Türk Tabipleri Birliği açıklaması: Yeni bir hazırlık yapıyoruz

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Türk Tabipleri Birliğine (TTB) yönelik düzenlemeye ilişkin çalışmalara başlandığını, bu çalışmaların tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne sunulacağını bildirdi.

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Kimyasal silah iddiasının ardından İstanbul'da gözaltına alınan Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, tutuklanması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilirken, Adalet Bakanlığı da Türk Tabipler Birliği için harekete geçti. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından Türk Tabipleri Birliği ile ilgili yaptığı açıklamayı hatırlatan Bakan Bozdağ, şunları kaydetti:

"Şimdi biz bunun çalışmasını yapıyoruz. Hem Türk Tabipleri Birliği, hem mimar ve mühendisler odalarıyla ilgili yeni bir hazırlık yapıyoruz.

Türk Tabipleri Birliği'nin 'Türk' ismine hakaret edercesine Türk milletine ve Türkiye Devleti'ne düşmanlık eden, terör örgütlerinin ağzıyla, 'Türk' ifadesini kullanan bir çatının altında görev yapması, bu milletin de devletimizin de kabul edeceği bir iş değildir.

O nedenle burada yeni bir düzenleme hazırlığına başlandı. Çalışmamız bittikten sonra Sayın Cumhurbaşkanımıza, Kabineye arz edeceğiz. Ondan sonra da parlamentoda Cumhur İttifakı milletvekilleri bunun yasalaşma sürecini takip edecekler."

Cumhurbaşkanı Erdoğan ne demişti?

Türk Tabipler Birliği ile ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TTB başkanıyla ilgili yargı harekete geçmiştir. Gerekirse yasal düzenlemeyle bu ismin değişmesini sağlayacağız. Böyle bir şahsın adının Türk’le başlayan kurumun başında olmasının milletimizin tüm fertlerini rahatsız ettiğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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