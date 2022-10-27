Merkez Bankası merak edilen rakamı duyurdu! 2023 asgari ücret ne kadar olacak bomba tahmin

Ocak 2022’de asgari ücrete rekor oranda zam yapılmış, milyonlarca çalışanın maaşı yüzde 52 artmıştı. Ancak enflasyonun yükselmesiyle alım gücü düşünce ikinci bir zam ihtiyacı doğmuş ve 2022’de 4 bin 253 lira olan asgari ücrete Haziran ayında bir zam daha yapılmıştı. Asgari ücretli Temmuz maaşını 5 bin 500 lira olarak almaya başladı.