Merkez Bankası merak edilen rakamı duyurdu! 2023 asgari ücret ne kadar olacak bomba tahmin
Merkez Bankası, 2022 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 60,4'den yüzde 65,2'ye çıkardı. Bununla birlikte yeni asgari ücret için tahminler ortaya çıktı. Milyonlarca kişinin beklediği 2023 asgari ücret ne kadar olacak?
Ocak 2022’de asgari ücrete rekor oranda zam yapılmış, milyonlarca çalışanın maaşı yüzde 52 artmıştı. Ancak enflasyonun yükselmesiyle alım gücü düşünce ikinci bir zam ihtiyacı doğmuş ve 2022’de 4 bin 253 lira olan asgari ücrete Haziran ayında bir zam daha yapılmıştı. Asgari ücretli Temmuz maaşını 5 bin 500 lira olarak almaya başladı.
Şimdi milyonların gözü yeni asgari ücrette... Yeni ücret için uzmanlardan bambaşka rakamlar açıklanıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Aralık ayının ilk haftasında toplanması bekleniyor.
Merkez Bankası, 2022 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 60,4'den yüzde 65,2'ye çıkardı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Çalışanları enflasyona ezdirmeyeceğiz" açıklaması yapmıştı.