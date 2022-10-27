Erdoğan Fatih Altaylı'yı çağırdı mı? Fatih Altaylı hem daveti hem kararını duyurdu bomba

TÜRKİYE Yüzyılı vizyon toplantısı gündemin ilk sırasında. 28 Ekim 2022 cuma günü yapılacak AK Parti etkinliğine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'muhalif' olarak nitelenen gazetecileri de davet etmişti. Listede Nevşin Mengü'den Uğur Dündar'a kadar bir çok isim vardı. Peki Habertürk Gazetesi yazarı Fatih Altaylı Erdoğan'dan davet aldı mı etkinliğe katılacak mı? Bugün köşesinden yaptığı açıklama herkesin dilinde.

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TÜRKİYE Yüzyılı vizyon etkinliği 'muhalif' olarak nitelenen gazeteciler davet listesi ile haftanın olayı oldu. Davetin perde arkasındaki isim AK Parti'nin seçim kampanyasını üstlenen reklamcı Ertan Aydın olduğu ortaya çıktı. 'Muhalif' olarak nitelenen gazeteciler davet listesinde Nevşin Mengü, Soner Yalçın, Çiğdem Tokeri, Uğur Dündar, İsmail Saymaz, Doğan Şentürk (FOX TV Haber Koordinatörü), Özlem Gürses, Çağlar Cilara, İsmail Küçükkaya, Fatih Portakal, Taha Akyol, Deniz Zeyrek, Gürkan Hacır gibi isimler vardı.

Fatih Altaylı davet edildi mi?

Habertürk Gazetesi'nden Kübra Par, Ankara'daki Türkiye Yüzyılı etkinliğine davet edildiğini açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından gözler gazetenin en çok okunan ismi olan Fatih Altaylı'ya çevrilmişti. Fatih Altaylı bugün köşesinden merakları giderdi. AK Parti, Fatih Altaylı'yı etkinliğe davet etmemiş.

Çağırsalar da gider miydi?

Peki Fatih Altaylı davet alsaydı Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı etkinliğine katılır mıydı? Bu konudaki merakları da giderdi ve şunları yazdı:

-Okurlar sorup duruyor, “Muhalif gazetecileri davet eden AK Parti seni de davet etti mi?” diye. Bana göre bu soru yanlış. Ben “muhalif gazeteci” değilim. Ben sadece “gazeteciyim”.

Davet etmediler, etseler gitmezdim...

Sorunun özüne gelirsek. Davet edilmedim. Edilmeyi beklemiyordum. Edilseydim de gitmezdim. Samimi bulmadığım hiçbir davete katılmam. Zaten onlar da beni bilirler. Karnı tok bir adamı davet etmezler. Ayrıca çok daha önemli işlerim var o gün yapacak. Eşim ve kızımla beraber olacağım.