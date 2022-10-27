Çay kahve sigara tiryakileri bu uyarılardan hiç haz etmeyecek! Ses kısıklığı başladıysa...

En çok tükettiğimiz içeceklerin başında gelen çay ve kahve geliyor. Ancak uzmanlar, çay, kahve, sigara ve çikolatanın çok sık tüketildiğinde ciddi problemlere yol açacağı konusunda önemli uyarılarda bulunuyor.

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Gün içerisinde en çok tükettiğimiz içeceklerin başında gelen çay ve kahvenin birçok faydası bulunuyor. Ancak bu içecekler çok sık tüketildiğinde bazı sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Bu içecekler sağlığa zararlı olmaya başladığında, ilk olarak ses tellerine zarar veriyor.

Birçok kişinin mesleğini sadece sesini kullanarak sürdürebildiğini fakat öğretmen, sanatçı, spiker, şarkıcı ve din görevlisi gibi insanlarda ses hastalığının daha da mühim olduğunu vurgulayan KBB Uzmanı Prof. Dr. Murat Topak, şöyle konuştu: "Seste değişiklik meydana gelen her hasta dikkatle muayene edilerek buna yol açan etkenler belirlenmeli ve gerekli tedaviler uygulanmalıdır."

15 günden uzun süren ses kısıklığına dikkat!

Dünya Ses Günü 16 Nisan'da tüm dünyada kutlanıyor. Ses sağlığının önemine dikkat çekilen bu günde farkındalık oluşturulmasına dikkat ediliyor. Üst solunum yollarını etkileyen enfeksiyonların bir bölümünde hastalıktan ses tellerinin de etkilenmesi sonucu ses kısıklığının ortaya çıkabileceğini ifade eden Prof. Dr. Murat Topak, şu uyarılarda bulundu

"Bu durum hastalığın doğal seyriyle veya tedavi ile bir müddet sonra düzelir. Fakat 15 günden fazla süren ses kısıklığında mutlaka bir KBB uzmanının değerlendirmesine ihtiyaç vardır"

Nefes almakta güçlük çekiliyorsa doktora başvurulmalı

Ses kısıklığı ile birlikte nefes almada güçlük ortaya çıkmışsa mutlaka uzmana başvurulması gerektiğini açıklayan Prof. Dr. Murat Topak, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu durum, ses tellerini etkileyen hastalığın solunum yollarının en dar bölgelerinden biri olan ses telleri arasından solunum havasının geçmesine engel olmaya başladığının belirtisidir, acil olarak bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerekir"

Kahve ve çay ses tellerini kurutuyor

Prof. Dr. Murat Topak, sağlıklı bir ses için sigaradan uzak durulması gerektiğini açıklayarak tavsiyelerini şöyle sıraladı:

"Sigara sesin en büyük düşmanıdır. Gırtlak ve akciğer kanserinin en mühim sebebidir. Sigaranın kesinlikle bırakılması, bulunulan ortamda sigara dumanına maruz kalınmaması gerekir. Kafein (kahve, çay, çikolata) ve alkol, ses tellerini kurutarak ses teli hasarını artırır. Kafein ve alkol kararında tüketilmelidir. Bunların olumsuz etkisini dengelemek için sıvı alımının artırılması iyi olur.

En az 8 bardak su için

Ses tellerinin üzerini örten tabakanın nemlendirilmesi şarttır. Bunun için günde en az 6-8 bardak su içilmelidir. Ortamdaki havanın nem oranı da mühimdir.

Hekime danışmadan ilaç kullanmayın

İlaçlar hekime danışarak kullanılmalıdır. Örnek olarak soğuk algınlığı için gelişi güzel kullanılan ilaçların içinde bulunan anti histaminikler mukus salgısını azaltarak solunum yollarının iç yüzünü kaplayan tabakanın kurumasına sebep olur. Şayet kurutucu özelliği olan ilaçlar kullanmanız gerekiyorsa, bunu dengelemek için ilaç kullanımı süresince sıvı alımınızı artırın. Bunun beraberinde ev ve çalışma ortamında nem miktarının yeterli düzeyde olmasını sağlayın.

Reflü sesi etkiliyor

Laringofarengeal reflü, ses telleri mukozasının yapısını değiştirmesi yanında boğazda devamlı olarak oluşturduğu dolgunluk ve takılma hissi ile sesi etkiler. Laringofaringeal reflüyü önlemek için:

Baharatlı besinlerden sakının.

Çikolata, yağlı süt ve süt ürünleri; mide asidini artırmanın beraberinde mukusu da koyulaştırarak ses tellerinin ıslaklığını düşürürler.

Yatmadan önce midenizin 2-3 saat süre ile boş olmasına özen gösterin; zira yatar pozisyonda mide asit içeriğinin geriye kaçışı daha kolaylaşır, bunun beraberinde uykuda mide boşalması da gecikmektedir.

Yastıkla yatın ya da yatak altına yükselti koyarak başınızın yatay düzlemle 30 derece açı yapar konumda olmasını sağlayın.

Bazı ilaçlar mide asidinin artmasına, mide ile yemek borusu arasındaki koruyucu bariyerlerin ortadan kalkmasına ya da mide boşalmasının gecikmesine yol açarak llaringofaringeal reflüyü artırırlar; hekiminize danışmadan doğal olarak elde edilenler de dahil hiçbir ilacı kullanmayın.

Stres kas gerginliği yarattığı için sesin zorlu kullanımına ve böylelikle ses tellerinde hasara sebep olabilir. Stresli durumda sesinizi profesyonel amaçlı olarak kullanmaktan sakının."

Yüksek sesle konuşmayın

Prof. Dr. Murat Topak, ses sağlığına ilişkin önerilerini de şöyle sıraladı:

1- Yüksek sesle konuşmaktan, bağırma ve çığlık atmaktan sakının

2- Sık boğaz temizleme ve öksürükten sakının; bu hareketler çoğunlukla kötü ses alışkanlığı ve/veya ses tellerinde kuruma belirtisidir ve gırtlak dokularınıza zarar verir. Boğazınızı temizlemek ihtiyacı hissettiğinizde yutkunun veya biraz su için.

3- Yeterli hava almadan konuşmamaya çalışın; bunun için konuşma temponuzun hızlı olmamasına özen gösterin ve daha sık nefes alın. Burun yoluyla derin ve karından nefes alın.

4- Sesinizin bozuk veya yorgun olduğu durumlarda aşırı konuşma ve şarkı söylemekten kaçının. Konuşmayı azaltmak veya bir müddet konuşmamak çoğunlukla yorgun bir sesin yenilenmesini sağlayacaktır."