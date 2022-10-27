YÖK'ten KPSS soruşturmasına ilişkin son dakika açıklama: İdari süreçlerle alakalı sıkıntılar var

YÖK Başkanı Özvar, KPSS soruşturmasına yönelik yaptığı açıklamada, ön incelemenin tamamlandığını ve idari süreçlerle ilgili sıkıntı olduğunu belirtti. Özvar, "Bundan sonrası savcılığın işi" dedi.

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Bir yayınevinin sorularının sorulduğu iddiasıyla iptal edilen KPSS sınavıyla ilgili YÖK ön incelemesini tamamladı. Ön incelemeye ilişkin rapor, savcılığa gönderildi.

YÖK Başkanı Erol Özvar, KPSS soruşturmasına yönelik flaş bir açıklama yaptı. Özvar "Ön incelemeyi yaptık ve savcılığa verdik. Sınavın kendisinden ziyade idari süreçlerle alakalı sıkıntılar var. Bundan sonrası savcılığın işi" ifadelerini kullandı.