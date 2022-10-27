Pencerenizi kış ayarına aldınız mı? Faturayı indirecek yöntem kimse bilmiyor

Sonbahar geldi ve özellikle akşam saatlerinde soğuk havalar kendini göstermeye başladı bile... Çoğu kişinin bilmediği bu işinize çok yarayacak PVC pencere ayarı, ısı tasarrufu yapmanızda fark edilir derecede katkı sağlayacak. Peki bu ayar nasıl yapılır? İşte cevabı...

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Sonbahar aylarının gelmesi ve hava sıcaklıklarının birden düşmesiyle birlikte birçok kişi akşamları ısınmak için türlü türlü yöntemler deniyor. Doğalgaz veya herhangi bir ısınma yöntemi kullananların, evin içindeki ısıyı sabit tutabilmesi ve kaybetmemesi için pencere ayarlarını yapması gerekiyor. Bu pencere ayarını çoğu kişi bilmiyor ama öğrendikten sonra hemen uygulayanlar, büyük kazanç sağlıyor. Peki, PVC pencerelere yaz ve kışlık ayar nasıl yapılır? Sizler için derledik...

PVC pencerelerde yaz kış ayarı nasıl yapılır?

Evinizdeki pencerelerde yaz kış ayarını uygulayabilmek için öncelikle pencerenin ya da kapının kilit mekanizmasını bulun. Pencerenin ya da kapının yan tarafında, çerçeve ile birleştiği kenarda bu mekanizmayı görebilirsiniz. Yuvarlak ya da oval pim şeklinde olan bu mekanizma hemen gözünüze çarpacaktır. Yuvarlak mekanizmanın ortasında alyan ucuna benzer şekilde altıgen şeklinde bir yapı bulunur. Pencere yazlık kışlık modunu ayarlamak için buraya varsa bir tornavida ya da alyan anahtar sokarak kilidi döndürmelisiniz.

Bunlara dikkat edin

Cıvatayı sakın ha tamamen çevirmeyin! Tam olarak 90 derece döndürmeniz gerekiyor. Her şeyi doğru bir şekilde uyguladıysanız, pencereyi kapattığınızda daha sıkı olduğunu ve dışarıdan içeriye hava gelmediğini fark edeceksiniz. Eğer dışarıdan içeriye hava gelmeye devam ediyorsa bir yerde bir hata yapmış olabilirsiniz. Bu durumda tüm cıvataları tekrar kontrol edin. Cıvataların sağ tarafa döndüklerinden emin olun.

Mutlaka kontrol edin

Silindir kilidin üzerinde bulunan çentik, sola (içeri) dönük ise lastik daha fazla sıkılacağı için hava girişi az olacaktır ve ayar kış ayları için uygundur. Ortada ise standart ayar geçerli demektir. Çentik sağa (dışarı) dönük ise bu durum yaz ayları için uygundur. Başka bir deyişle mekanizma içe (evin içine doğru) gelirse kış ayarına gelir hava teması tamamen kesilir ve dışa (sokağa doğru) yapılırsa yaz ayarıdır. Genellikle PVC pencereler standart ayarlı olarak gelir ve bu ayarın dört mevsim kullanılmasında bir sakınca yoktur.

PVC pencerelerde yaz-kış ayarı neye yarar?

Kışın daha sıcak bir ev ortamı ve tasarruf etmek için pencereleri kış moduna getirebilirsiniz. Bu sayede contalar sıkışır ve evinize dışarıdan soğuk havanın girmesini önler. Yaz aylarında ise evin daha fazla hava alması için contalar gevşetilir ve yaz ayarına getirilir.