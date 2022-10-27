Cübbeli Ahmet Hoca'nın derneğine bomba atıldı! Cübbeli Hoca'dan şok açıklamalar...

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, "onursal başkan"ı olduğu Hoca Ahmet Yesevi Derneği'ne bombalı saldırı düzenlendiğini duyurdu. "Derneğimize evvelce İsmailağa’da takılan biri bomba attı" diyen Cübbeli Ahmet Hoca, Ünlü, “Saldırganın evinde dünya kadar patlayıcı madde yakalanmış” bilgisini paylaştı.

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"Cübbeli Ahmet" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün 'onursal başkan'ı olduğu Hoca Ahmet Yesevi Derneği'ne (HAYDER) bombalı saldırı düzenlendi. Kendisinin de mensubu olduğu İsmailağa cemaatinde "şeyh" Mahmut Ustaosmanoğlu'nun ölümünden sonra "rabıta"nın kime yapılacağına dair geçen hafta konuşma yaptığını hatırlatan Ünlü, bomba atma olayının da bunun sonrasında yaşanmış olmasına dikkat çekti. Ahmet Mahmut Ünlü, Halk TV yazarı İsmail Saymaz’ın sorularını yanıtladı:

Saldırgan İsmailağa'da takılan birisi

- Kim bu saldırgan?

- İsmailağa’da bir dönem takılmış. O bilgi Emniyet’ten geldi. O gün derneğe gelmiş, gündüz etüt etmiş. Yandaki kitapçıya girmiş. Demiş ki “Yahudinin önünde bomba patlayacak.” Sonra “Selefilerin üzerine atacaklar” demiş.

- Psikolojik rahatsızlığı olabilir mi?

- Evinde dünya kadar patlayıcı madde yakalanmış.

- Yaşı?

- 25-30. Emniyet’ten “Meczup” dediler. Ben dedim ki “Meczup işine benzemiyor. Meczup taşıyıcı olur. İmalatçı bu. Öğlen gelmiş, akşam bomba patlatmış. Emniyet’e yazdım, "Bu kadar patlayıcı madde bulunan, nasıl meczup olacak?" Dediler ki “İrtibat bulamadık.”

Kaset tehdidi yapanlarla bağlantılı mı?

- Sizce ses bombası neden atılmış olabilir?

- “Şeyhliğini ilan et, kasetlerini çıkarırız” diye bir şeyle karşılaşmış durumdayız. Buna meydan okuduk. Sindiler mi, ne yaptılar bilmiyorum. “Rabıta işi Hazreti Mehdi’ye kadar devam edecek" deyince İsmailağa hakkında projesi olanlar… FETÖ’nün beyanı var. “Cübbeli Ahmet tehlikesi geçmemiştir” gibi.

- Neden rabıta uyarısı yaptınız?

- Kadının biri rüya, öbürü zuhurat görmüş. “Mahmut Efendi’yi unuttum artık” diyen gençler türemiş. Dedim ki “Bu kadar tehlikeli ortamda, önüne gelen çoluk çocuk, karıya kıza kendini düşüttürecek. Hasan Efendi’den sonra ne güvencemiz var da sulu bırakıyoruz rabıtanın önünü açıp?

“Rabıta mehdiye kadar deyince”...

- Size göre Kılıç’tan sonra şeyh seçilmemeli.

- Seçilmesin de demiyorum. Sen seçtiğine şeyh adını veriyorsan ver ama rabıta efendi hazretlerine devam edeceği, onun hayatında alınan bir karar. Hasan efendi bunu tasdik etmişken “Rabıta mehdiye kadar deyince” aleyhime yazı yazıldı.

Ben reform tehlikesinden korkuyorum

- Kim yazdı?

- Ahmet Ustaosmanoğlu adıyla İsmailağa yazdı. “Yetki bize ait” diyor. Sana niye ait oluyor? Efendiyle halledilmiş bir konu. Tarikatın erkanı Şah-ı Nakşibendi’den beri belirlenmiş. Reforma müsait değil. Ben reform tehlikesinden korkuyorum. Benim için “İtibar edilmez” diyor. Şura topladım. Hocaları toplayınca haber aldı, bizim eve geldiler.

- Ne karar vardınız?

- Efendiye rabıtanın devamı. Şeyh seçimi gibi ihvanı ilgilendiren meselelerde, heyet haricinde bu kapıya emeği geçmiş diğer bazı zevatı kiram da şuraya dönüşmesi.

- Ses bombasının tartışmayla ilgisi var mı?

Bence var. Şimdi millet ne zanneder, “IŞİD aleyhine konuşuyordu, bomba attılar.”