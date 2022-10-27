Can Ataklı'dan AK Parti'nin davetine gidecek gazetecilere çok ağır sözler: Biraz haysiyetli olun

AK Parti'nin Türkiye Yüzyılı toplantısına gideceğini söyleyen muhalif gazetecilere en ağır sözler Can Ataklı'dan geldi. Ataklı, "AK Parti 20 yıldan beni bir tanenizi içeri sokmadı. Biraz haysiyetli olun biraz gururlu olun." dedi. Sert eleştirilerden Fatih Portakal ve İsmail Küçükkaya ayrıca nasibini aldı.

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AK Parti'nin "Türkiye Yüzyılı" başlıklı toplantısına davet edilen muhalif isimlerle ilgili tartışmalar sürüyor.

28 Ekim'de Ankara Arena'da düzenlecek etkinliğe çağrılan muhalif medyanın kalemlerinin kararları günlerdir konuşuluyor.

Çağrılan gazetecilerin kimisi gideceğini, kimisi de gitmeyeceğini, bazıları da kararını son güne bıraktığını açıkladı.

İktidara çok sert eleştirileriyle bilinen gazeteci Can Ataklı, eleştiri oklarını bu kez davete gideceğini söyleyenlere yöneltti.

"Biraz haysiyetli olun"

Kendi Youtube kanalında konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Ataklı, çok ağır sözlerde bulunarak şunları söyledi:

"Haysiyeti olan oraya gitmez. Bir parça gururu varsa bir parça sorumluluğu varsa gitmez. Ama şimdi bakıyorum içlerinden çıkmış bir tanesi Yavuz Oğhan. Davet var gideceğim diyor. Koş oğlum koş belki bir şey verirler. Bu kadar da sert söyleyeceğim. Bana gazetecilik numarası yapmayın. Ulan dangalak mısınız salak mısınız? 20 yıldan beni bir tanenizi içeri sokmadı. Biraz haysiyetli olun biraz gururlu olun.

Portakal ve Küçükkaya'ya sert sözler

Seni çağırdıkları gün Tele1'i tümden kapatmaya yönelik hamle yapıyorlar. Ben gazeteciyim. Düne kadar neydin lan. Geliyorum Fatih Portakal'a. 'Ben gazeteciyim giderim' diyor. Yok ya bu kadar basit. İsmail Küçükkaya büyük Türk gazetecisi. Fox'tan transfer oldu. Kim bilir ne para ödendi oraya geçti. Meral Akşener'e utanmadan soruyor 'biz ne yapalım şimdi bu durumda?' Akşener de kafa buluyor. 'Bana niye soruyorsun icazet mi alıyorsun?' demesi lazım. Bir parça gururlu olun. Hiç mi sıkıl mıyorsunuz?

"Hırbolar bugüne kadar biriniz sordunuz mu?"

Nevşin Mengü 'düşünüyorum' diyor. Düşün yavrucuğum sen düşün. Lan meze olacaksınız meze.

Hırbolar bugüne kadar biriniz sordunuz mu? 'Halk TV'den Korkusuz'dan Cumhuriyet'ten kimse yok uçakta?' Gitmeyin kardeşim.

İsmail Saymaz 'bilmiyorum' cevap vermemiş. Doğan Şentürk kıvırmış. 'İş gününe geliyor git gel zor olur belli değil' diyor. Özlem Gürses'ten bir haber duymadım. Çağlar Cilara 'tabi ben gazeteciyim gideceğim' diyor.

"Ayranla içilen meze olacaksınız"

İsmail Küçükkaya Meral Akşener'den icazetini aldı gidecek. En kırıldığım Fatih Portakal oldu. Sizin üzerinizden Tayyip Erdoğan prim yapacak. Siz de oradan rakıyla değil ayranla içilen meze olacaksınız. Taha Akyol mazeret bildirmiş.

Deniz Zeyrek'in sonradan aklına gelmiş, 'kurumsal olarak Sözcü yasaklı. Bu durumda gidip gitmemeyi düşünüyorum. Ertuğrul Özkök çağrılsa kıçına vura vura gider. Akif Beki'den cevap yok."