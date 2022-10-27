Rusya hedefindeki iki ülkeyi açıkladı! Nükleer silahlarla haritadan sileriz

RUSYA, dün tüm dünyayı endişelendiren nükleer tatbikatın ardından bugün hedefindeki iki ülkeyi açıkladı. Rusya'nın "Haritadan sileriz" diye nükleer saldırı ile tehdit ettiği iki ülke hangisi?.. İşte ayrıntılar...

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Rusya, ABD'ye yaptığı nükleer uyarıdan saatler sonra düğmeye bastı. Stratejik nükleer tatbikatla tüm dünyaya gözdağı veren Rusya'dan dünyayı ayağa kaldıran bir açıklama geldi. İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Rus yetkili Rusya'nın hedefindeki iki ülkeyi açıkladı. Albay Igor Korotchenko, nükleer bir savaşın İngiltere ve ABD'yi haritadan sileceğini söyledi.

Bize ilk nükleer saldırıyı kim başlatabilir!

Rus devlet medyasına konuşan Rus Albay şu ifadeleri kullandı: "Rusya'ya ilk nükleer saldırıyı kim başlatabilir? ABD ve İngiltere. Macron bu maceraya katılacak biri mi bilmiyorum... Asıl düşmanlarımızın kim olduğunu ve onları neyin beklediğini göstermemiz çok önemliydi."

Putin nükleer tatbikatı bizzat canlı yayında denetledi...

Bu yapılan tatbikat olmasaydı İngiltere...

Korotchenko, "Bu bir tatbikat değil gerçek bir görev olsaydı, İngiltere Atlantik Okyanusu'nun altında kalacaktı ve Amerika Birleşik Devletleri yerine Joseph Stalin'in adını taşıyan yeni bir deniz boğazı olacaktı" dedi.

Eğer vurulursak gerçekten yapacağız

Rus Albay sözlerine şöyle devam etti; "Mesaj gönderildi. Bu, uyandırmalı getirmeli ve zihinlerini temizlemelidir. Bu nükleer bir şantaj değil. Eğer vurulursak gerçekten yapacağımız şey bu."