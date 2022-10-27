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Merkez Bankası rezevleri 2 milyar 59 milyon dolar azaldı

Merkez Bankası rezevleri 2 milyar 59 milyon dolar azaldı

Merkez Bankası toplam rezervleri 21 Ekim ile biten haftada 2 milyar 59 milyon dolar azaldı.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı.

Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 21 Ekim ile biten haftada 2 milyar 59 milyon dolar azalarak, 113 milyar 967 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri 1 milyar 56 milyon dolarlık azalışla 76 milyar 172 milyon dolardan 75 milyar 116 milyon dolara indi. Altın rezervleri 21 Ekim haftasında 1 milyar 4 milyon dolar azalarak 39 milyar 855 milyon dolardan 38 milyar 851 milyon dolara geriledi.

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