Scooter kullananlar dikkat! Bunu giymeyene ceza yağdı

Son dönemde yaşanan kazaların ardından ekiplerin scooter denetimleri arttı. Bu kapsamda bugün Beşiktaş'ta bazı sürücülere reflektörlü yelek giymedikleri gerekçesiyle para cezası kesildi.Abone ol
Ortaköy'de kurallara aykırı şekilde scooter kullanan kişilere yönelik denetim gerçekleştirildi.
196 lira ceza kesildi
Denetimde bazı elektrikli scooter kullanıcılarına Karayolları Trafik Kanunu kapsamında reflektörlü yelek giymedikleri için 196 lira para cezası verildi.
Bazı scooter kullanıcıları cezaya itiraz ederken, bazıları da güvenlik açısından uygulamayı doğru buldu.
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