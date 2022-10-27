Ülkenin en büyük ikincisi bankası Credit Suisse'den rekor zarar! 9000 kişiyi işten çıkaracaklar

İSVİÇRE'nin en büyük ikinci bankası Credit Suisse, yılın üçüncü çeyreğinde 400 milyon İsviçre frangı zarar beklerken 4,034 milyar İsviçre frangı zarar açıkladı.

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Credit Suisse, 2022'nin 3. çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını ve yeniden yapılanma stratejisini duyurdu.

Yıllarca süren çeşitli skandallardan sonra zor durumda kalan banka, bu yılın üçüncü çeyreğinde 400 milyon İsviçre frangı zarar beklentisine karşın 4,034 milyar İsviçre frangı zarar bildirdi. Geçen yılın aynı döneminde banka 434 milyon İsviçre frangı kar açıklamıştı.

Credit Suisse, söz konusu zararın strateji incelemesiyle ilgili ertelenmiş vergi varlıklarında 3,7 milyar frank değer düşüklüğü yansıttığını belirtti.

Yatırımcıların baskısı altında kalan banka, yatırım bankasındaki performansı ve kazançları olumsuz etkileyen dava masraflarını gidermek amacıyla faaliyetlerinde stratejik değişime gideceğini de bildirdi.

Credit Suisse, yatırım bankasını radikal olarak yeniden yapılandırmaya gidecek ve daha çok varlıklı kişilere odaklanacak. Ayrıca, maliyetlerini 2025’e kadar 2,5 milyar İsviçre frangı azaltmayı hedefliyor.

Kurum, yıl sonuna kadar 2 bin 700 kişiyi işten çıkarmak ya da işgücünde yüzde 5 azaltıma gitmenin planını yapıyor.

9 bin kişi işten çıkarılacak

Banka ayrıca, 2025'in sonuna kadar işgücünü yaklaşık 9 bin azaltarak 43 binlere düşürecek. Yeniden yapılanmanın ise 2024 sonuna kadar 2,9 milyar İsviçre frangına mal olmasını hesaplıyor.

Credit Suisse, nitelikli yatırımcılara yeni hisse ihracı ve bedelli yoluyla 4 milyar İsviçre frangı sermaye artırımı yapacağını açıkladı.

Bir zamanlar İsviçre'nin "güvenilirliğinin" simgesi olan bankanın itibarı, kara para aklama skandalı ve bununla gelen para cezaları ve skandallarla zedelenmişti.