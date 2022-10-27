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Faiz kararı açıklandı! Merkez Bankası faizi tarihin en yüksek seviyesine çıkardı

Faiz kararı açıklandı! Merkez Bankası faizi tarihin en yüksek seviyesine çıkardı

Avrupa Merkez Bankası (ECB), üç temel politika faizini 75 baz puan artırarak, 2009’dan bu yana en yüksek seviyesine çıkardı

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Avrupa Merkez Bankası (ECB) piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. ECB, politika faizini 75 baz puan artışla yüzde 2'ye yükselterek 2009’dan bu yana en yüksek seviyeye çıkardı. Banka böylece iki ayda toplam 1,5 puanlık faiz artışına gitti.

Piyasalar da bunu bekliyordu

Bankanın politika faizlerini 75 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılıyordu. Küresel bazda artan resesyon ihtimalinden sonra bankanın gelecek dönem politikalarına ilişkin ECB Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı sözle yönlendirmeler de kritik önem taşıyor.

Aralıkta da 50 baz puan artış bekleniyor

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın aralık toplantısında 50 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılırken, artırımın 75 baz puan olma ihtimali de güçlü şekilde fiyatlanıyor. Avrupa Merkez Bankası, geçen ayki toplantısında politika faizini 24 yıllık tarihinde ilk kez 75 baz puan artışla yüzde 1,25'e yükseltmişti.

Enflasyon rekor seviyede

Euro Bölgesi'nde ağustosta yüzde 9,1 olan yıllık enflasyon, eylülde yüzde 9,9'a yükselerek rekor kırmıştı.

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