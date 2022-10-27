Karısını öldüren koca için 4 gün sonra mahkemeden 30 gün zorlama hapis kararı çıktı

İZMİR'de boşanma aşamasında olduğu eşi tedbir kararlarını 4 kez ihlal ettiği için tazyik hapsi (zorlama hapsi) talebinde bulunan ancak bir sonuç alamayan Hülya Şellavcı, öldürüldü. tazyik hapsi isteği ise mahkeme tarafından cinayetten 4 gün sonra kabul edildi.

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İzmir'de yaşayan iki çocuk annesi Hülya Şellavcı (52), eylül ayında şiddet ve hakaret nedeniyle eşi Kaffar Y. ile boşanmaya karar verdi.

Edinilen bilgiye göre Kaffar Y., boşanma aşamasında olduğu Şellavcı'ya çeşitli tehdit ve hakaretlerde bulunmaya devam etti. Bunun üzerine Şellavcı, aynı zamanda damadı olan avukatı Ensar Aktürk aracılığı ile Kaffar Y. hakkında tedbir kararı aldırdı.

Ancak bu karar, Kaffar Y. tarafından 4 kez ihlal edildi. Şellavcı, hayatından endişe ederek tazyik hapsi talebinde de bulundu ancak bu talep, öldürüldükten sonra kabul edildi. Şellavcı, 21 Ekim saat 19.00'da Bornova ilçesi Işıkkent'te başından vurulmuş halde bulundu.

Hayattan koparılan kadının tazyik hapsi talebi ise ölümünden tam 4 gün sonra mahkeme tarafından kabul edildi ve Kaffar Y. hakkında 30 gün tazyik hapsi verildi. Cinayet şüphelisi Kaffar Y.'nin aranmasına devam edilirken, olayın trajikomik olduğunu söyleyen Avukat Aktürk, artık böyle bir karara gerek olmadığını belirterek tazyik hapsi kararının kaldırılması için başvuruda bulunacaklarını kaydetti.

Kırmızı Pazartesi kitabı

Olay, Gabriel Garcia Marquez'in Kırmızı Pazartesi kitabını akıllara getirdi. Kitap, işleneceğini herkesin bildiği ancak kimsenin engellemek için bir şey yapmadığı bir cinayet öyküsünü anlatıyor.

"Karardan dönülmesini istedik"

Aktürk, olayı şu sözlerle anlattı: "Kayınvalidem boşanma davası açtıktan sonra karşı taraf şiddet uygulama, mala zarar verme, kasten yaralama, huzur ve sükunu bozma gibi çeşitli suçlarda bulunduğu için tedbir kararı almıştık. Bu kararı 3 Ekim tarihinde İzmir 16 Aile Mahkemesi vermişti. Karşı taraf daha sonra bu kararları 4 kez ihlal etti ancak bir sonuca ulaşamadık. Bu yüzden 5. kez ihlal ettiğinde artık güvenimiz kalmadığı için bildirmedik. İlk 2 ihlalden sonra İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, aile mahkemesine kişi hakkında tazyik hapsinin uygulanması mütalaada bulundu. Çünkü kararlar ihlal edildiğinde tazyik hapsinin uygulanması gerekiyor. Aile mahkemelerinin, kadının beyanı ve delilleri esas alarak böyle bir yetkisi var. Fakat mahkeme tazyik hapsini uygulamak yerine 2,5 ay sonra karşı tarafı dinleyerek karar vermek istiyor ve 15 Aralık'a duruşma tarihi veriyor. Bu kararı gördüğümüzde karara itiraz ettik ve karardan dönülmesini istedik. Ayrıca 3. ihlale ilişkin de polis ve şikayet tutanağı ile delilleri dosyaya sunduk. Ancak mahkeme kararından dönmedi. Tazyik hapsi, aslında bir disiplin cezası gibidir. Maksat, kişinin yanlış yaptığını anlayarak davranışından vazgeçmesidir. Verilecek hapis cezası zaten en fazla 10 gün olacaktı ama tazyik hapsi verilmedi. Ardından 4. ihlal de gerçekleşti. En son 18 Ekim'de ifadesi alındığını öğrendik. Şahıs 'Barışmak istediğim için mesaj attım' demiş. Fakat bu ifade hiçbir şekilde dosyaya sunulmadı. Yeniden ihlal olduğu belirtilip mahkemeye tazyik hapsinin uygulanması talep edilmemiş. Eğer bu yapılsaydı hala şansımız olabilirdi" dedi.

"Ölen kişiyi artık kimseden koruyamazsınız"

Yaşanan olayın trajikomik olduğunu belirten Aktürk, "Cinayetten sonra hukuk dünyası için komik, bizim için trajikomik bir olay gerçekleşti. Savcılık, cinayetten 3 gün sonra olan 24 Ekim'de tazyik hapsinin uygulanmasını tekrar talep edip maktulün öldüğünü şifahen öğrendiklerini belirtti. Mahkeme de 25 Ekim'de karşı taraf hakkında 30 günlük tazyik hapsi hükmetti. Bu, bizi bu durumda bile güldürecek bir karar. Ölen kişiyi artık kimseden koruyamazsınız. Kimi kimden koruyacaksınız. Bu karar önceden verilmeliydi. Şu anda bu kararın hiçbir anlamı yok. Ben bu kararı öylesine baktığımda gördüm ve şoke oldum. Çevremdeki herkes de hayrete düştü. Bunun amacı ne olabilir bilmiyoruz. Kayınvalidemin öldüğünün bilinmesine rağmen 30 gün hapis veriyorlar. Artık korunacak kişi hayatta değil.

Biz şu anda o kararın kaldırılması için başvuruda bulunacağız. Artık tazyik hapsi istemiyoruz. Kişi zaten olur da yakalanırsa yıllarca cezaevinde kalacak. Dolayısıyla böyle bir karara gerek yok. Bu şahıs şu anda kayıp. Bu konuda da halktan talebimiz, bu kişiyi görenlerin hemen 112'yi araması ve cezasını çekmesine yardımcı olması. Herkesten rica ediyoruz; yüzünü hafızanıza kazıyın ve gördüğünüzde haber verin ki başka kişilere zarar veremesin" dedi.

"Bizi tehdit ediyordu"

Aktürk, sözlerini şöyle sonlandırdı: "Hiçbir zaman bilemeyiz ama bu karar daha önce verilseydi belki böyle bir şey yaşanmayacaktı ve şahıs bir ders alacaktı. Öte yandan biz aynı zamanda adlı kontrol de talep etmiştik. Sadece tazyik hapsi değil, elektronik kelepçe de takılabilirdi. Ancak hiçbiri yapılmadı. Kayınvalidem tehdit ve hakaretler nedeniyle boşanmaya karar vermişti ve eylül ayından bu yana şahısla ayrıydı. Ardından şahıs kayınvalideme öldürme tehdidinde bulunup mesajlar atmaya başladı. Hatta beni de kayınvalidemin avukatı olduğum için tehdit ediyordu. Bize 'Ne olacak ki, 2-3 ay cezaevinde kalırım sonra çıkarım. Ondan sonra sen yapacaksın?' bile demişti."

Kaffar Y. aranıyor

Olay, Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi'ndeki bir ayakkabı nakış atölyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimsenin bir süredir haber alamadığı Hülya Şellavcı'nın yakınları, kadının sahibi olduğu atölyeyi kontrole gitti. Şellavcı, gece saatlerinde kanlar içerisinde yatarken bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede kadının başından vurularak öldürüldüğü belirlendi. Olayla ilgili cinayet şüphelisi Kaffar Y., polis tarafından her yerde aranıyor.