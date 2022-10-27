Bu 6 belirtiye sahipseniz siz bir sosyopatsınız!

Toplum tarafından hoş görülmeyen davranışlarda bulunmaya, kurallara ve kanunlara karşı gelmeye, verilen cezalardan hiçbir şekilde yılmamaya sosyopatlık deniyor. Peki siz hiç sosyopat olup olmadığınızı düşündünüz mü?

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Kimse kabul etmese de aslında etrafımızda birçok sosyopat kişi bulunuyor. Hatta bazı durumlarda kendimizin de sosyopat olup olmadığımızı sorgulayabiliyoruz? Peki kendimizin veya etrafımızdaki kişilerin sosyopat olup olmadığını nasıl anlayabiliriz? İşte sosyopatlığın belirtileri.

İnsanlar arası ilişkileri ve insan psikolojisini uzun yıllar boyunca inceleyen ünlü psikoterapist David J. Lieberman, CNBC'de sosyopatlarda görülen en yaygın 6 belirtiyi açıkladı.

Daha önce ABD ordusu, FBI ve CIA personelini eğiten Lieberman, bir sosyopatı fark etmenin bir psikopatı fark etmekten daha zor olabileceğini ve sosyopatların bir kişinin yaşamına zarar verebileceğini belirtiyor. İşte sosyopatların genellikle sergiledikleri 6 davranış...

Üzerinizdeki kontrolü kaybedince tüm kötü huyları ortaya çıkar

Şayet yeterince ‘itaatkar’ olmadığınızı fark ederlerse saldırıya geçmeleri muhtemeldir. Medeni bir iletişimi unutabilirsiniz. Kontrolü kaybettiklerinde ciddi bir saldırı modu ile karşı karşıya kalabilirsiniz.

Sahte alçakgönüllülük sergilerler

Sosyopatlar "büyük tevazu" gösterebilirler fakat bu da başka bir maskedir. Kendilerini uyumlu, uysal ve alçakgönüllü bir birey gibi yansıtabilirler ama altında bambaşka duyguların yattığından emin olabilirsiniz.

Doğruyu ve yanlışı umursamıyorlar

Bir davranışın doğru ve yanlış olduğuna dair ayrımı her insan gibi yapabilen sosyopatlar, kendi çıkarlarına uygun hareket etmeyi yeğliyorlar. Kimin zarar gördüğüne aldırmayan bu kişiler, çıkarlarına hizmet eden her şeyi haklı görüyorlar.

Kişilikleri manipülasyon üzerine şekillenmiştir

İyi bir intiba bırakma mevzusunda başarılı olan sosyopatlar, sıcak kanlı ve sempatik görünmelerine karşın kişilerı kendi çıkarlarına göre manipüle edebilirler.

Her zaman dürüst değillerdir

Bir çeşit maske giyen sosyopatlar dürüst oldukları izlenimini yarabilirler. Bilhassa “Yüzde yüz suçlu değilim” ya da “Bir daha yapmayacağıma söz veriyorum” gibi cümleleri sık sık duyabilirsiniz.

Sizi nasıl kızdıracaklarını bilirler

Sosyopatlar, bir tartışma sırasında zayıf ve savunmasız olduğunuz noktaları çok iyi bilirler. Duygusal dengenizi bozabilecek sözlerle sinir seviyenizi artırabilirler.